4 thương hiệu điện thoại Android đang âm thầm tồn tại

Khi thị trường di động dần định hình, phần lớn người dùng chỉ còn nhắc đến những cái tên phổ biến như Samsung, Google Pixel hay Motorola. Nhiều thương hiệu kỳ cựu dần vắng bóng khỏi các cuộc thảo luận công nghệ, khiến không ít người tin rằng họ đã dừng cuộc chơi. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất vẫn tiếp tục phát triển các dòng máy độc đáo nhằm phục vụ những nhóm khách hàng nhất định.

Dưới đây là 4 thương hiệu điện thoại Android tưởng chừng đã rời bỏ thị trường nhưng vẫn liên tục tung ra các sản phẩm với dấu ấn riêng.

TCL

Từng được biết đến rộng rãi qua các dòng TV giá rẻ, TCL bắt đầu phát hành smartphone dưới thương hiệu riêng từ năm 2019 với mẫu TCL Plex. Dù tham gia thị trường vào giai đoạn nhiều tên tuổi kỳ cựu như LG đang gặp khó khăn, hãng vẫn duy trì hoạt động và liên tục cho ra mắt các thiết bị mới.

Mẫu NXTPAPER 70 Pro với công nghệ màn hình giống như giấy ẢNH: TCL

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của thương hiệu này trong năm nay là chiếc NXTPAPER 70 Pro, sử dụng công nghệ màn hình LCD nhám độc quyền. Tấm nền này được thiết kế để mang lại cảm giác nhìn và chạm giống hệt giấy thật, hướng đến những người dùng tìm kiếm trải nghiệm thị giác dễ chịu trên một thiết bị Android đầy đủ tính năng.

Sony Xperia

Kế thừa di sản âm thanh Walkman và công nghệ cảm biến ảnh, dòng điện thoại Xperia của Sony vẫn giữ được bản sắc riêng nhờ khả năng xử lý âm thanh tốt cùng cụm camera ổn định. Dù không còn phát hành các mẫu máy mới tại Mỹ, hãng vẫn mở bán các thiết bị tầm trung và cao cấp tại châu Âu, châu Á cùng một số thị trường khác.

Hình ảnh tiếp thị của Sony Xperia 1 VIII ẢNH: XPERIA

Trên mẫu máy đầu bảng Sony Xperia 1 VIII, thương hiệu này tiếp tục giữ lại giắc cắm tai nghe 3,5 mm cùng khe cắm thẻ nhớ microSD như một điểm nhấn bán hàng chủ đạo. Ngoài ra, thiết bị vẫn trung thành với phong cách thiết kế dạng khối vuông vức với các góc cạnh sắc nét đặc trưng.

HTC

Từng là thế lực lớn thống trị đầu thập niên 2010 với dòng Evo 4G hay One M7 và One M8 vỏ nhôm nguyên khối, HTC đã dần mất thị phần trước sức ép từ Apple, Samsung và các thương hiệu Trung Quốc. Sau khi dừng phát hành smartphone tại thị trường Mỹ vào năm 2018 với mẫu HTC U12+, hãng vẫn duy trì sự hiện diện ở thị trường quốc tế.

Hình ảnh tiếp thị của HTC Wildfire E7 Plus ẢNH: HTC

Hiện tại, thương hiệu này tiếp tục bán các thiết bị thuộc phân khúc giá rẻ mang tên Wildfire, tiêu biểu là chiếc Wildfire E7 Plus trang bị màn hình 720p, chip MediaTek Helio G99 và 8 GB RAM. Cho đến nay, HTC vẫn chưa đưa ra thông báo nào về việc ra mắt sản phẩm mới trong năm 2026.

Lenovo

Dù đã đưa Motorola thành thương hiệu smartphone chủ lực tại Mỹ sau thương vụ mua lại năm 2014, Lenovo chưa từng dừng hoàn toàn việc bán điện thoại dưới tên riêng. Bên ngoài nước Mỹ, hãng tiếp tục phát hành các thiết bị di động mang thương hiệu Legion tương tự tên gọi của dòng máy tính xách tay chơi game.

Mẫu Legion Y70 được ra mắt gần đây ở thị trường Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOKCHECK

Sau khi quyết định dừng dòng máy này vào năm 2023, Lenovo đã bất ngờ đưa nó trở lại trong năm nay với mẫu Legion Y70 (2026) tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị sở hữu cấu hình mạnh mẽ với màn hình 2K 144 Hz, vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, RAM 16 GB, pin 8.000 mAh.