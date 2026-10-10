5 mẫu điện thoại Android đi trước Apple về camera khẩu độ biến thiên

Trước khi Apple trang bị camera khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro, tính năng này từng là hướng đi được nhiều hãng Android khai phá nhằm tạo sự khác biệt ở phân khúc cao cấp. Bằng cách cho phép tùy chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, công nghệ giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn khi chụp nhóm và tăng cường độ chi tiết quang học.

Dù mang lại nhiều tiềm năng sáng tạo, hầu hết các nhà sản xuất sau đó đã lần lượt rút lui vì chi phí và độ phức tạp phần cứng. Dưới đây là danh sách những thiết bị tiên phong về công nghệ nhiếp ảnh di động tiên tiến này.

Samsung Galaxy S9

Ra mắt vào tháng 3.2018, Samsung Galaxy S9 là mẫu smartphone đầu tiên sở hữu camera khẩu độ biến thiên với hai mức f/1.5 và f/2.4, mô phỏng cơ chế điều tiết của mắt người trong các điều kiện sáng khác nhau.

Mẫu điện thoại Samsung Galaxy S9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH T9

Cụm camera sau 12 MP của máy có khả năng chụp 12 phiên bản của cùng một khung hình để tối ưu tương phản và giảm nhiễu, đồng thời hỗ trợ quay video siêu chậm 960 khung hình/giây. Dù tiếp tục xuất hiện trên Galaxy Note 10 và Galaxy S20, chi phí sản xuất đắt đỏ cùng độ phức tạp linh kiện đã khiến Samsung loại bỏ trang bị này trên các dòng máy sau đó.

Sony Xperia Pro-I

Trình làng vào năm 2021 với sự hợp tác cùng Zeiss, Xperia Pro-I là chiếc điện thoại duy nhất của Sony sở hữu camera khẩu độ biến thiên từ f/2.0 đến f/4.0. Thiết bị hướng tới người đam mê nhiếp ảnh với cảm biến Exmor RS 1.0 inch 12 MP, ống kính Zeiss Tessar T* 24 mm và là smartphone đầu tiên hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây.

Xperia Pro-I là điện thoại duy nhất của Sony có khẩu độ biến thiên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Về sau, Sony không phát triển thế hệ kế nhiệm dùng khẩu độ biến thiên mà chuyển hướng sang giải pháp ống kính tele zoom quang học liên tục giữa tiêu cự 85 mm và 125 mm.

Huawei Mate 50 Pro

Xuất hiện vào năm 2022, Mate 50 Pro sở hữu cụm camera Ultra Aperture XMAGE với chế độ chuyên nghiệp cho phép người dùng tùy chọn tới 10 kích thước khẩu độ khác nhau. Cảm biến RYYB 50MP kết hợp cùng khẩu độ tối đa f/1.4 giúp máy hấp thụ thêm 24% ánh sáng so với thế hệ tiền nhiệm, cải thiện vượt trội khả năng chụp đêm. Khác với các đối thủ, Huawei tiếp tục duy trì công nghệ này trên các dòng flagship Pura 70 Pro, Pura 80 Pro và đưa xuống cả phân khúc tầm trung như Nova 13 Pro hay Nova 14 Pro.

Hình ảnh Huawei Mate 50 Pro ẢNH: HUAWEI

Xiaomi 13 Ultra

Hợp tác cùng Leica, Xiaomi từng trang bị cơ chế khẩu độ hai nấc trên mẫu 13 Ultra vào năm 2023 trước khi nâng cấp lên hệ thống khẩu độ 10 lá trên thế hệ 14 Ultra. Tuy nhiên, hãng đã âm thầm loại bỏ tính năng này từ thế hệ Xiaomi 15 Ultra để quay về khẩu độ cố định f/1.63.

Xiaomi 13 Ultra và cụm camera lớn ẢNH: XIAOMI

Hãng cũng quyết định bỏ mô-tơ cơ học nhằm giúp cụm camera mỏng nhẹ hơn, tránh hao mòn vật lý và chuyển hướng tập trung giải quyết khoảng trống tiêu cự bằng công nghệ zoom quang học liên tục.

Honor Magic6 Pro

Gia nhập thị trường vào năm 2024, Magic6 Pro sở hữu camera chính 50 MP với khẩu độ có thể thay đổi linh hoạt trong khoảng f/1.4 đến f/2.0 cùng ống kính tele 180 MP.

Bên cạnh hệ thống quang học, thiết bị tạo dấu ấn nhờ giao diện MagicOS 8.0 tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo như Magic Portal và Magic Capsule để tự động hóa tác vụ người dùng. Honor là một trong số ít hãng vẫn kiên trì với giải pháp này khi mẫu Magic7 Pro kế nhiệm tiếp tục duy trì cụm khẩu độ biến thiên vật lý hai nấc.

Honor Magic6 Pro ẢNH: HONOR

Có thể thấy, khẩu độ biến thiên từng là giải pháp quan trọng giúp các thương hiệu Android tạo nét riêng trên các thiết bị cao cấp. Dù nhiều nhà sản xuất đã dừng bước do rào cản kỹ thuật và chi phí cơ học, đây vẫn là dấu ấn công nghệ đáng chú ý trước khi Apple chính thức đưa lên dòng máy mới của năm nay.