Sắp có máy chơi game Lenovo Legion Go phiên bản giá rẻ?

Theo GadgetMatch, thị trường máy chơi game cầm tay đang nóng lên từng ngày với những cải tiến không ngừng và các tân binh cũng lần lượt chào sân. Trong khi các đối thủ tập trung vào nâng cấp hiệu năng, Lenovo dường như đang chọn hướng đi khác biệt với Legion Go Lite, phiên bản được tinh giản tính năng của mẫu máy Legion Go đình đám.

Legion Go có thể sắp có thêm phiên bản giá rẻ CHỤP MÀN HÌNH GADGETMATCH

Theo nguồn tin từ Windows Central, Legion Go Lite sẽ loại bỏ tay cầm tháo rời và có thiết kế mỏng nhẹ hơn đáng kể so với người tiền nhiệm. Mặc dù vậy, hiệu năng của máy vẫn được đảm bảo với dải vi xử lý Ryzen Z1 tương tự như Legion Go hiện tại.

Động thái này của Lenovo được cho là nhằm mang đến một lựa chọn giá rẻ hơn cho game thủ, khi mà các dòng máy chơi game cầm tay hiện nay thường có giá khá cao. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cấu hình và giá bán của Legion Go Lite vẫn chưa được tiết lộ.

Với Legion Go Lite, Lenovo hứa hẹn sẽ tạo ra một làn gió mới trên thị trường máy chơi game cầm tay, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Steam Deck hay ROG Ally. Liệu phiên bản rút gọn này có đủ sức hút để chinh phục game thủ? Hãy cùng chờ đợi những thông tin chính thức từ Lenovo trong thời gian tới.