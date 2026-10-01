Người dùng Android hoang mang vì điện thoại tự phát tiếng vỗ tay

Gần đây, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra với nhiều người dùng điện thoại Android: thiết bị của họ tự phát ra âm thanh vỗ tay mà không có lý do rõ ràng. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý trên các diễn đàn trực tuyến, đặc biệt là Reddit, nơi người dùng chia sẻ những trải nghiệm đáng sợ của mình.

Google vẫn chưa đưa ra phản hồi về nguyên nhân gây ra sự cố ẢNH: T.L

Một người dùng có tên SeaProposal8755 cho biết, trong khi đang chơi guitar, điện thoại Samsung Galaxy A30s của anh bất ngờ phát ra tiếng vỗ tay kéo dài hai giây, giống như trong một buổi biểu diễn tại nhà hát. Bối rối, anh đã kiểm tra điện thoại nhưng không tìm thấy ứng dụng nào đang chạy ngầm. "Thật sự, chuyện gì vừa xảy ra vậy?", anh thắc mắc.

Một người dùng khác, Amazing_Wolf_1987, cũng gặp phải tình huống tương tự. Anh cho biết âm thanh vỗ tay xuất hiện mà không có bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt mới trong thời gian gần đây. Anh chia sẻ: "Tôi đã kiểm tra lịch sử thông báo nhưng không thấy gì cả".

Sự cố không đơn lẻ với người dùng điện thoại Android

Mặc dù nhiều người dùng trên Reddit đã bình luận một cách hài hước về hiện tượng này, nhưng đây không phải là một sự cố đơn lẻ. Nhiều người đã xác nhận rằng họ cũng gặp phải âm thanh lạ này trên các mẫu điện thoại Android khác nhau, bao gồm điện thoại Vivo và cả Samsung Galaxy A30s.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có lời giải thích nào từ Google về hiện tượng nói trên và không có giải pháp nào được đưa ra. Việc âm thanh vỗ tay không để lại dấu vết nào trong thông báo hay nhật ký Android càng khiến người dùng cảm thấy hoang mang.

Một số người đặt ra giả thuyết rằng đây có thể là một tính năng ẩn mà Google đang thử nghiệm, đặc biệt vào dịp Halloween. Một trường hợp khác được báo cáo trên subreddit Webnovel cũng cho thấy âm thanh vỗ tay xuất hiện sau khi người dùng hoàn thành một chương truyện.

Hiện tượng âm thanh vỗ tay hiện vẫn là một bí ẩn và người dùng Android đang tự hỏi liệu có phải thiết bị của họ đang "có tri giác" hay chỉ đơn giản là một trò đùa không rõ nguồn gốc.