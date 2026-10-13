    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Sau Adobe, lập trình viên dùng AI tạo ra bản sao Microsoft Office

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ
    Sau khi dùng AI sao chép bộ công cụ Adobe, kỹ sư Brandon Thomas tiếp tục tung ra các bản sao miễn phí của Microsoft Word, Excel và PowerPoint.

    Kỹ sư phần mềm Brandon Thomas vừa tiếp tục chuỗi dự án tạo ra bản sao của các phần mềm thương mại khi công bố các phiên bản mã nguồn mở của Microsoft Office, gồm có WordCraft, GridCraft và DeckCraft. Tương tự như dự án nhân bản bộ Adobe Creative Cloud miễn phí trước đó, các ứng dụng này được anh phát triển nhờ sự hỗ trợ phần lớn từ mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Claude của Anthropic.

    AI tạo bản sao miễn phí của Microsoft Office

    Theo ghi nhận từ trang công nghệ Tom's Hardware, dù giao diện giống Word, Excel và PowerPoint, các phần mềm này hiện chưa đạt độ hoàn thiện cao như các bản sao Adobe. Dẫu vậy, sự xuất hiện của chúng vẫn đặt ra mối lo ngại đáng kể cho các tập đoàn phần mềm lớn đang nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu sản phẩm.

    Sau Adobe, lập trình viên dùng AI tạo ra bản sao Microsoft Office - Ảnh 1.
    Sau Adobe, lập trình viên dùng AI tạo ra bản sao Microsoft Office - Ảnh 2.
    Sau Adobe, lập trình viên dùng AI tạo ra bản sao Microsoft Office - Ảnh 3.

    Giao diện của các chương trình sao chép của Microsoft Office

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Trước những chỉ trích về việc dùng phương thức "vibe-coding" thay vì đóng góp cho các nền tảng mã nguồn mở sẵn có như GIMP hay Thunderbird, nhà phát triển Brandon Thomas khẳng định bản thân đã có nhiều năm kinh nghiệm lập trình và tuyên bố không có lý do gì để cứu vãn những phần mềm lỗi thời. Anh cũng chia sẻ kỷ niệm không mấy tốt đẹp khi ứng dụng LibreOffice từng gặp sự cố làm mất bài luận dài 40 trang của mình trong kỳ thi.

    Động thái này đang tạo ra luồng tranh luận trái chiều trên diễn đàn Reddit giữa một bên coi đây là bước ngoặt tích cực cho ngành công nghiệp phần mềm và bên còn lại lo ngại nguy cơ mất việc làm trước năng lực của các tác tử AI. Mặt khác, không ít ý kiến chỉ ra rằng các lựa chọn miễn phí như Google Docs hay LibreOffice vốn đã tồn tại nhiều năm mà không ảnh hưởng lớn tới doanh thu của Microsoft Office.

    Cộng đồng công nghệ hiện đặt dấu hỏi liệu một lập trình viên hoạt động độc lập có đủ khả năng theo kịp khối lượng công việc khổng lồ từ sửa lỗi đến nâng cấp tính năng cho các bộ phần mềm sao chép này trong tương lai hay không.

    Tin liên quan

    Microsoft mở ra hướng đi mới cho Windows với AI chạy trực tiếp trên máy tính

    Microsoft mở ra hướng đi mới cho Windows với AI chạy trực tiếp trên máy tính

    Microsoft hợp tác Nvidia phát triển Windows theo mô hình AI lai, cho phép xử lý tác vụ ngay trên máy tính, giảm phụ thuộc vào đám mây.

    Khám phá thêm chủ đề

    AI Adobe Microsoft Microsoft Office vibe-coding LibreOffice ứng dụng miễn phí

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận