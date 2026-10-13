Sau Adobe, lập trình viên dùng AI tạo ra bản sao Microsoft Office

Kỹ sư phần mềm Brandon Thomas vừa tiếp tục chuỗi dự án tạo ra bản sao của các phần mềm thương mại khi công bố các phiên bản mã nguồn mở của Microsoft Office, gồm có WordCraft, GridCraft và DeckCraft. Tương tự như dự án nhân bản bộ Adobe Creative Cloud miễn phí trước đó, các ứng dụng này được anh phát triển nhờ sự hỗ trợ phần lớn từ mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Claude của Anthropic.

AI tạo bản sao miễn phí của Microsoft Office

Theo ghi nhận từ trang công nghệ Tom's Hardware, dù giao diện giống Word, Excel và PowerPoint, các phần mềm này hiện chưa đạt độ hoàn thiện cao như các bản sao Adobe. Dẫu vậy, sự xuất hiện của chúng vẫn đặt ra mối lo ngại đáng kể cho các tập đoàn phần mềm lớn đang nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu sản phẩm.

Giao diện của các chương trình sao chép của Microsoft Office ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước những chỉ trích về việc dùng phương thức "vibe-coding" thay vì đóng góp cho các nền tảng mã nguồn mở sẵn có như GIMP hay Thunderbird, nhà phát triển Brandon Thomas khẳng định bản thân đã có nhiều năm kinh nghiệm lập trình và tuyên bố không có lý do gì để cứu vãn những phần mềm lỗi thời. Anh cũng chia sẻ kỷ niệm không mấy tốt đẹp khi ứng dụng LibreOffice từng gặp sự cố làm mất bài luận dài 40 trang của mình trong kỳ thi.

Động thái này đang tạo ra luồng tranh luận trái chiều trên diễn đàn Reddit giữa một bên coi đây là bước ngoặt tích cực cho ngành công nghiệp phần mềm và bên còn lại lo ngại nguy cơ mất việc làm trước năng lực của các tác tử AI. Mặt khác, không ít ý kiến chỉ ra rằng các lựa chọn miễn phí như Google Docs hay LibreOffice vốn đã tồn tại nhiều năm mà không ảnh hưởng lớn tới doanh thu của Microsoft Office.

Cộng đồng công nghệ hiện đặt dấu hỏi liệu một lập trình viên hoạt động độc lập có đủ khả năng theo kịp khối lượng công việc khổng lồ từ sửa lỗi đến nâng cấp tính năng cho các bộ phần mềm sao chép này trong tương lai hay không.