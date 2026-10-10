Chuyên gia Microsoft cảnh báo việc cài thêm phần mềm diệt virus cho Windows

Kỹ sư Raymond Chen của Microsoft vừa lên tiếng cảnh báo người dùng về những rủi ro khi cài đặt nhiều phần mềm diệt virus trên cùng một hệ điều hành Windows. Dù hệ điều hành Windows 11 đã tích hợp sẵn Microsoft Security với kết quả thử nghiệm bảo mật đạt yêu cầu, nhiều người dùng vẫn chủ động cài thêm các công cụ bảo vệ từ bên thứ ba do e ngại mức tiêu tốn tài nguyên hoặc ưa chuộng các nhà phát triển khác.

Máy tính Windows 11 cài đặt thêm Kaspersky khi có sẵn Microsoft Security ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vì sao cài nhiều phần mềm diệt virus trên Windows có thể gây treo máy?

Để chứng minh sự nguy hại của thói quen này, ông Chen đã dẫn lại sự cố thực tế từ một đồng nghiệp thuộc bộ phận hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp khi phải mất nhiều thời gian gỡ lỗi một sự cố phức tạp. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân xuất phát từ sự xung đột trực tiếp giữa hai phần mềm bảo mật độc lập, được đặt biệt danh là Fabrikam và Contoso.

Theo giải thích của ông Chen, phần mềm Fabrikam đã gọi một hàm hệ thống mà Contoso đánh giá là đáng ngờ và ngược lại, khiến cả hai công cụ liên tục tìm cách cô lập các lệnh gọi hàm của nhau. Chuyên gia này ví tình huống trên giống như việc phân công hai công ty bảo vệ cùng tuần tra một tầng nhà mà không thông báo cho nhau, dẫn đến sự nhầm lẫn nghiêm trọng và khiến hệ thống rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Vấn đề còn trở nên phức tạp hơn do bản chất kỹ thuật của các công cụ phòng chống mã độc thường can thiệp sâu vào những tác vụ không được hỗ trợ chính thức, điển hình như việc chuyển hướng các hàm hệ thống. Ông nhấn mạnh rằng khi các hàm bị chuyển hướng sang phần mềm bảo mật thay vì thực thi tác vụ mặc định ban đầu, chúng có thể tự ý thực hiện những xử lý không liên quan và trực tiếp gây ra lỗi treo máy.

Mặc dù danh tính hai phần mềm gây xung đột không được công bố cụ thể, ông cho biết về mặt lý thuyết rủi ro này có thể xuất hiện với sản phẩm của bất kỳ nhà cung cấp nào. Sự cố thực tế nêu trên đóng vai trò như một lời cảnh báo rõ ràng rằng người dùng máy tính Windows lý tưởng nhất chỉ nên đặt trọn niềm tin vào giải pháp diệt virus duy nhất.