Thủ phạm khiến PC Windows bị treo khi kết nối internet

Gần đây, nhiều người dùng phản ánh tình trạng máy tính chạy Windows bị treo cứng hoặc đóng băng khoảng 3 đến 5 phút sau khi khởi động máy. Bằng việc sử dụng các công cụ sẵn có trên hệ điều hành như Task Manager và Event Viewer, một số người dùng am hiểu công nghệ đã truy vết và xác định thủ phạm chính là tác vụ lập lịch mang tên "Secure-Boot-Update" chạy tự động ngầm.

Microsoft đối mặt lỗi treo máy do tác vụ cập nhật Secure Boot chạy ngầm

Tác vụ này được kích hoạt mỗi khi thiết bị trực tuyến nhằm phục vụ việc cập nhật chứng chỉ Secure Boot mới được Microsoft phát hành xuyên suốt thời gian qua trên Windows 11 và Windows 10 do chứng chỉ cũ hết hạn. Vì lỗi chỉ xuất hiện khi có kết nối internet và biến mất khi ngắt mạng, không ít người dùng ban đầu đã lầm tưởng sự cố xuất phát từ đường truyền mạng.

Tác vụ tự động "Secure-Boot-Update" là thủ phạm gây treo máy tính Windows

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Tài liệu hướng dẫn của Microsoft giải thích rằng tác vụ này chạy mặc định mỗi 12 tiếng một lần, theo dõi các tiến trình cập nhật đang chờ xử lý. Khi một thao tác gặp sự cố, hệ thống sẽ lưu nhật ký, giữ nguyên trạng thái bit và liên tục thử lại vào lần chạy kế tiếp. Quá trình này có thể rơi vào vòng lặp vô tận nếu firmware UEFI của máy không hỗ trợ đầy đủ hoặc nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) không cung cấp khóa trao đổi KEK hợp lệ.

Tình trạng đình trệ trên đặc biệt dễ xảy ra đối với các thiết bị đời cũ hoặc đã hết hạn hỗ trợ phần cứng. Người dùng có thể kiểm tra xem tác vụ có tồn tại và đang bật hay không bằng cách mở cửa sổ PowerShell dưới quyền quản trị và thực thi lệnh tra cứu schtasks.exe /Query /TN "\Microsoft\Windows\PI\Secure-Boot-Update" /FO LIST /V để quan sát dòng trạng thái có báo "Ready" hay không.

Dù việc tắt tác vụ Secure-Boot-Update là giải pháp tình thế nhanh gọn giúp chấm dứt triệt để hiện tượng đơ máy, Microsoft khuyến cáo nên kiểm tra bản cập nhật firmware từ nhà sản xuất thay vì vô hiệu hóa hoàn toàn. Việc tắt bỏ tác vụ bắt buộc này sẽ khiến thiết bị không thể nhận các bản cập nhật chứng chỉ bảo mật mới, làm mất đi lớp phòng vệ quan trọng trước các phần mềm độc hại bootkit và rootkit.