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    Công nghệTin tức công nghệ

    Bản cập nhật tháng 9 của Windows 11 lại gặp sự cố

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Microsoft vừa xác nhận các bản cập nhật bảo mật tháng 9 gây lỗi kết nối trên Windows 11, khiến người dùng không thể truy cập tài nguyên mạng nội bộ.

    Microsoft xác nhận các bản cập nhật bảo mật tháng 9 gồm KB5124012 (dành cho Windows 11 26H1) và KB5124008 (dành cho Windows 11 25H2 và 24H2) làm gián đoạn kết nối Always On VPN của một số người dùng. Đây là công nghệ truy cập từ xa kế thừa DirectAccess, hỗ trợ kết nối mạng nội bộ an toàn và tự động chạy ngầm trên Windows 10, Windows 11 cùng Windows Server.

    Bản cập nhật tháng 9 của Windows 11 lại gây sự cố cho người dùng - Ảnh 1.

    Bản cập nhật Windows 11 của tháng 9 gây sự cố kết nối mạng cho người dùng

    ẢNH: PHONG ĐỖ

    Windows 11 gặp lỗi ngắt kết nối VPN sau các bản cập nhật tháng 9

    Theo trang BleepingComputer và cảnh báo từ chuyên gia Microsoft MVP Susan Bradley, lỗi phát sinh khi hệ thống cấu hình tự động chọn giao thức, ưu tiên thử IKEv2 trước khi chuyển đổi dự phòng sang SSTP. Bản cập nhật mới đã phá vỡ cơ chế dự phòng này, khiến kết nối bị treo ở trạng thái đang kết nối hoặc liên tục báo lỗi cổng kết nối đã được sử dụng.

    Trong khi chờ bản vá chính thức, Microsoft khuyến cáo các quản trị viên công nghệ thông tin chủ động chuyển đổi hồ sơ mạng sang dùng một giao thức cố định, chỉ chọn riêng IKEv2 hoặc SSTP. Quản trị viên có thể áp dụng thay đổi này thông qua bất kỳ công cụ quản lý nào thường dùng tùy theo môi trường và yêu cầu bảo mật của từng đơn vị.

    Sự cố Always On VPN là một trong nhiều trục trặc phát sinh từ các bản cập nhật tích lũy tháng 9.2026. Trong tuần qua, Microsoft đã phải tung ra các bản vá khẩn cấp để xử lý các vấn đề liên quan đến Hyper-V, dịch vụ Remote Desktop Services và lỗi âm thanh USB do cùng bản cập nhật này gây ra.

    Bên cạnh đó, tập đoàn công nghệ cũng đưa ra hướng dẫn tạm thời cho lỗi ngăn người dùng đăng nhập bằng tài khoản miền hợp lệ, đồng thời đang tiếp tục nghiên cứu khắc phục sự cố ảnh hưởng đến tính năng sao lưu File History trên Windows.

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