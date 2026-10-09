Microsoft mở ra hướng đi mới cho Windows với AI chạy trực tiếp trên máy tính

Tại sự kiện diễn ra ở San Francisco (Mỹ) ngày 7.10, Microsoft và Nvidia công bố kế hoạch đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào sâu hơn trong hệ sinh thái Windows. Trọng tâm là khả năng vận hành các mô hình AI và tác nhân thông minh (AI agent) trực tiếp trên máy tính cá nhân, thay vì phải gửi mọi yêu cầu đến máy chủ đám mây.

Theo Microsoft, Windows đang được phát triển thành nền tảng AI lai (hybrid intelligence), cho phép tự động lựa chọn xử lý tác vụ trên thiết bị hoặc đám mây. Cách tiếp cận này nhằm tận dụng sức mạnh phần cứng tại chỗ, đồng thời duy trì khả năng truy cập các mô hình AI lớn khi cần thiết.

Surface Laptop Ultra tích hợp RTX Spark với kiến trúc Nvidia Blackwell, tăng tốc xử lý mô hình AI cục bộ và các tác vụ đồ họa chuyên sâu ẢNH: MICROSOFT

Một thay đổi quan trọng nằm ở Copilot. Microsoft cho biết trợ lý AI này sẽ có khả năng sử dụng ngữ cảnh cục bộ, bao gồm tệp tin và hoạt động gần đây trên máy tính, khi được người dùng cho phép.

Copilot cũng có thể thực hiện các thao tác như sắp xếp tệp, kiểm tra tình trạng thiết bị, khắc phục sự cố và hỗ trợ lập trình. Những tính năng này dự kiến được triển khai trên dòng Copilot+ PC trong các tháng tới.

Song song đó, Microsoft công bố công nghệ Microsoft Execution Containers (MXC) chính thức khả dụng trên Windows 11. Công nghệ này tạo môi trường cách ly cho AI agent, kiểm soát quyền truy cập tệp tin và mạng, hạn chế rủi ro khi các tác nhân tự động thực hiện công việc.

Microsoft còn tích hợp khả năng chạy mô hình AI cục bộ vào GitHub Copilot thông qua HydraFusion, với bản thử nghiệm dự kiến xuất hiện cuối tháng 10.

Để hiện thực hóa chiến lược trên, Microsoft hợp tác cùng Nvidia đưa nền tảng RTX Spark vào thế hệ máy tính Windows mới. RTX Spark kết hợp GPU kiến trúc Blackwell với CPU Grace, cung cấp hiệu năng AI tối đa 1 petaflop và hỗ trợ bộ nhớ hợp nhất lên đến 128 GB. Cấu hình này cho phép xử lý những mô hình AI lớn ngay trên thiết bị.

Surface Laptop Ultra là một trong những sản phẩm đầu tiên sử dụng RTX Spark, hỗ trợ chạy cục bộ các mô hình vượt 120 tỉ tham số. Các hãng ASUS, Dell, HP, Lenovo và MSI cũng giới thiệu máy tính sử dụng nền tảng này. Những thiết bị trên bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 7.10 và dự kiến giao hàng từ ngày 16.10.

Ở phân khúc cao hơn, Nvidia giới thiệu DGX Station dành cho Windows, sử dụng siêu chip GB300 Grace Blackwell Ultra, hỗ trợ các mô hình AI quy mô đến một nghìn tỉ tham số. Hệ thống dự kiến xuất hiện cuối năm nay, hướng đến doanh nghiệp, nhà phát triển và các nhóm nghiên cứu cần xử lý AI tại chỗ.