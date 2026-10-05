Microsoft đang tối ưu Windows 11 để giảm mức sử dụng RAM

Theo WindowsLatest, Microsoft xác nhận việc giảm mức sử dụng RAM đang trở thành một trong những ưu tiên đối với Windows 11. Động thái diễn ra khi giá bộ nhớ tăng, khiến dung lượng RAM trên máy tính tiếp tục là yếu tố cần cân nhắc thay vì có thể tăng lên dễ dàng để đáp ứng nhu cầu phần mềm.

Pavan Davuluri - lãnh đạo phụ trách Windows, cho biết Microsoft đang xem xét nhiều thành phần của hệ điều hành để cải thiện hiệu quả sử dụng bộ nhớ. Microsoft muốn Windows vận hành tốt trên những thiết bị có từ 8 GB RAM, mức dung lượng vẫn xuất hiện trên nhiều máy tính hiện nay.

Microsoft đang ưu tiên tối ưu Windows 11 để giảm mức sử dụng RAM, đặc biệt trên các máy tính chỉ có 8 GB bộ nhớ ẢNH: REUTERS

Theo Microsoft, quá trình này không đơn thuần là yêu cầu từng ứng dụng sử dụng ít RAM hơn. Hãng đang làm việc ở nhiều lớp của Windows, bao gồm trình quản lý bộ nhớ và cơ chế nén bộ nhớ. Đây là những thành phần có thể tác động trực tiếp đến lượng RAM mà hệ điều hành cần trong quá trình hoạt động.

Nén bộ nhớ cho phép Windows giữ nhiều dữ liệu hơn trong RAM bằng cách nén những phần ít được sử dụng thay vì chuyển chúng ngay sang bộ nhớ lưu trữ. Microsoft cho rằng việc tiếp tục cải thiện cơ chế này có thể giúp hệ thống sử dụng lượng RAM sẵn có hiệu quả hơn.

Một hướng khác nằm ở các công nghệ được sử dụng để xây dựng ứng dụng Windows. Microsoft đang tập trung cải thiện WinUI 3, nền tảng giao diện hiện được sử dụng trong nhiều thành phần và ứng dụng trên Windows 11.

Mục tiêu là giảm lượng bộ nhớ cần thiết khi các ứng dụng WinUI 3 hoạt động. Điều này đáng quan tâm bởi những cải tiến ở cấp nền tảng có thể tác động đến nhiều ứng dụng cùng lúc, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc từng nhà phát triển tự tối ưu sản phẩm của mình.

WebView2 cũng nằm trong kế hoạch cải thiện. Công nghệ này cho phép ứng dụng Windows nhúng nội dung web dựa trên Microsoft Edge và được sử dụng trong nhiều phần mềm. Microsoft đang tìm cách để các ứng dụng có thể chia sẻ tài nguyên WebView2 tốt hơn, qua đó hạn chế tình trạng nhiều tiến trình riêng biệt cùng tiêu tốn bộ nhớ.

Các thay đổi cho thấy Microsoft đang tiếp cận vấn đề RAM từ cả cấp hệ điều hành lẫn nền tảng ứng dụng. Thay vì dựa vào việc máy tính được trang bị ngày càng nhiều bộ nhớ, Windows 11 sẽ cần sử dụng hiệu quả hơn lượng RAM hiện có, đặc biệt trên các thiết bị chỉ được trang bị 8 GB.