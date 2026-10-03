Windows 11 26H2 xuất hiện dấu hiệu tiết kiệm RAM

Theo TechRadar, bài đăng trên Reddit từ một người dùng Windows 11 sau khi cài đặt phiên bản 26H2 đã nhận thấy mức sử dụng RAM của hệ thống giảm từ 6,9 GB xuống còn khoảng 4,8 - 5 GB. Nhiều người dùng khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự, với một người cho biết mức sử dụng RAM của hệ điều hành đã giảm khoảng 3 GB, trong khi một người khác nhận thấy giảm khoảng 1 GB.

Một hệ thống có RAM 8 GB được cho là không có cải thiện nhiều về mức RAM sử dụng sau khi cập nhật Windows 11 26H2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT/HenryDaGodzilla

Tuy nhiên, không phải ai cũng có trải nghiệm tích cực. Một số người dùng cho biết mức sử dụng RAM của họ không có sự thay đổi nào đáng kể sau khi cập nhật. Đặc biệt, những người dùng có hệ thống với RAM lớn hơn dường như ghi nhận sự cải thiện rõ rệt hơn, một chi tiết cần lưu ý cho những ai sở hữu hệ thống chỉ có 8 GB RAM.

Mặc dù có những phản hồi tích cực, người dùng cần thận trọng khi đưa ra kết luận, vốn chỉ dựa vào những chia sẻ trên cộng đồng mạng. Trước đó, Microsoft đã thông báo vào tháng 8 rằng họ đang nỗ lực giảm mức sử dụng RAM cho Windows 11 và 26H2 có thể là một phần trong mục tiêu này. Trong bối cảnh bộ nhớ RAM đang ngày càng đắt đỏ, việc giảm tải sử dụng bộ nhớ trên Windows 11 thực sự đáng quan tâm.

Bên cạnh mức sử dụng RAM, một người dùng trên Reddit cho biết sau khi cài đặt phiên bản 26H2, họ nhận thấy File Explorer phản hồi nhanh hơn, cho thấy Microsoft đang liên tục cải tiến tính năng này.

Các báo cáo ở thời điểm hiện tại cho thấy quá trình nâng cấp lên 26H2 của Windows 11 diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên, người dùng vẫn nên cân nhắc chờ thêm thời gian trước khi cài đặt phiên bản 26H2 xem có lỗi phát sinh hay không.

Cuối cùng, Microsoft cũng đang tích cực khắc phục các vấn đề về bộ nhớ với khung giao diện hiện đại của Windows 11, WinUI, với hứa hẹn cải thiện hiệu suất tổng thể cho cả hệ điều hành và các ứng dụng sử dụng WinUI.