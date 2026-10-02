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    Microsoft phát hành Windows 11 26H2 cho phép di chuyển Taskbar

    Kiến Văn
    Kiến Văn

    Bản cập nhật Windows 11 mới cho phép di chuyển Taskbar đến bốn vị trí, thay vì cố định ở cạnh dưới như trước.

    Microsoft vừa chính thức phát hành bản cập nhật Windows 11 2026, phiên bản 26H2. Bản cập nhật hiện được triển khai dần đến các máy tính đủ điều kiện chạy Windows 11 24H2 và 25H2, bắt đầu từ những người dùng đã kích hoạt tùy chọn Get the latest updates as soon as they're available trong Windows Update.

    Microsoft phát hành Windows 11 26H2 với cải tiến được chờ đợi trong nhiều năm - Ảnh 1.

    Các vị trí thanh Taskbar mà người dùng có thể thay đổi sau khi cập nhật lên Windows 11 26H2

    ẢNH: MICROSOFT

    Windows 11 26H2 không phải là một bản cập nhật lớn, mà sử dụng cùng một nhánh dịch vụ như các phiên bản trước đó, có nghĩa người dùng có thể cài đặt thông qua một gói kích hoạt nhỏ, đồng thời chỉ cần một lần khởi động lại trong hầu hết trường hợp.

    Một trong những tính năng nổi bật của bản cập nhật này là khả năng tùy chỉnh vị trí thanh Taskbar. Theo đó, người dùng giờ đây có thể đặt thanh tác vụ ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình: trên, dưới, bên trái hoặc bên phải. Thay đổi này đánh dấu sự trở lại của tính linh hoạt mà Windows 11 đã loại bỏ khi ra mắt vào năm 2021. Microsoft đã thử nghiệm khả năng thay đổi vị trí thanh Taskbar từ đầu năm nay, nhưng giờ mới bắt đầu triển khai cho tất cả mọi người.

    Bên cạnh đó, menu Start cũng nhận được nhiều cải tiến đáng chú ý, bao gồm mục All có thể cuộn mới, bố cục theo danh mục hoặc dạng lưới, cùng thiết kế tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình. Người dùng có thể tùy chọn ẩn hoặc hiển thị các mục Pinned, Recent và All.

    Tính năng tìm kiếm trong Windows cũng được nâng cấp khi cho phép xem trước kết quả, cải thiện khả năng nhận diện lỗi chính tả và tên ứng dụng không đầy đủ, đồng thời tự động lập chỉ mục các thư mục thường xuyên sử dụng.

    Microsoft phát hành Windows 11 26H2 với cải tiến được chờ đợi trong nhiều năm - Ảnh 2.

    Nhiều người dùng Windows 11 đã nhận được thông báo tải bản cập nhật 26H2

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Các thay đổi khác trên Windows 11 26H2

    Ngoài thay đổi với thanh Taskbar, tính năng Point-in-time cũng được bổ sung nhằm giúp người dùng khôi phục ứng dụng, cài đặt và tệp cá nhân về điểm khôi phục tự động gần đây nhất. Tính năng Quick Machine Recovery cũng được bổ sung cách quét lỗi khi Windows không khởi động đúng cách.

    Người dùng giờ đây có thể bật hoặc tắt tính năng Smart App Control mà không cần cài đặt lại Windows. File Explorer khởi chạy nhanh hơn và ghi nhớ các tùy chọn View và Sort. Windows Update cũng có khả năng nhóm nhiều bản cập nhật đủ điều kiện lại với nhau nhằm giảm số lần khởi động lại.

    Ngoài ra, bản cập nhật còn bao gồm một số bổ sung nhỏ như hỗ trợ Multi-App Camera, tích hợp Sysmon, giám sát NPU trong Task Manager, cải thiện độ tin cậy của Bluetooth…

    Với những cải tiến nói trên, Windows 11 26H2 hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm người dùng tốt và linh hoạt hơn cho người sử dụng.

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