Microsoft dần 'khai tử' thương hiệu mới chỉ hơn 2 năm tuổi?

Theo Digitaltrends, Microsoft dường như đang chuẩn bị loại bỏ thương hiệu Copilot+ trên các sản phẩm máy tính của hãng. Cụ thể, các mẫu máy tính Surface mới nhất của Microsoft không còn làm nổi bật thương hiệu Copilot+ nữa. Thậm chí, Chủ tịch bộ phận Surface Brett Ostrum xác nhận những chiếc máy này sẽ không còn được gọi là Copilot+ PC nữa.

Microsoft đã không còn muốn nhắc đến Copilot+ PC trên dòng máy tính Surface mới ẢNH: MICROSOFT

Sự thay đổi liên quan đến các sản phẩm mới như Surface Pro 12 inch và Surface Laptop 13 inch, vốn được trang bị chip xử lý Snapdragon X2 Plus của Qualcomm. Mặc dù thông báo chính thức nhấn mạnh nhiều về trí tuệ nhân tạo (AI) và hiệu suất AI cải tiến, Microsoft không giới thiệu bất kỳ thiết bị nào dưới danh nghĩa Copilot+ PC - một khái niệm mới chỉ được Microsoft "khai sinh" cách nay 2 năm.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các máy tính Copilot+ sẽ biến mất hoàn toàn. Ostrum cho biết các máy tính Surface mới vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trước đây của Microsoft dành cho thiết bị Copilot+. Phó chủ tịch cấp cao của Qualcomm Kedar Kondap cũng cho biết tiêu chuẩn này nhằm thiết lập một nền tảng phần cứng cơ bản với các NPU mạnh mẽ, hỗ trợ trải nghiệm AI cục bộ của Microsoft.

Microsoft vẫn duy trì các tính năng Copilot+

Các tính năng Copilot+ như Recall, Cocreator và Live Captions vẫn được duy trì và được nhắc đến trong tài liệu giới thiệu về Snapdragon, mặc dù không còn mang nhãn hiệu Copilot+.

Một phần nguyên nhân cho sự thay đổi có thể nằm ở chính cái tên. Nhiều người dùng đã chọn mua Copilot+ PC với các trang bị mạnh mẽ như bộ xử lý AMD Ryzen AI và NPU 50 TOPS, nhưng lại thường xuyên sử dụng các trợ lý AI khác như ChatGPT hay Claude hơn là trợ lý AI của Microsoft.

Kể từ khi được giới thiệu vào tháng 5.2024, tính năng Recall đã gặp phải một số chỉ trích về bảo mật, mặc dù đã được cải tiến và đưa trở lại. Tuy nhiên, sự khởi đầu khó khăn đã khiến dòng sản phẩm PC mới của Microsoft gặp nhiều hạn chế.

Hai năm sau, công nghệ phần cứng đằng sau dòng máy tính Copilot+ đã phát triển đáng kể, với các bộ xử lý NPU tốc độ cao ngày càng trở nên phổ biến trên các máy tính Windows cao cấp, đồng thời các tác vụ AI cục bộ vẫn tiếp tục phát triển.