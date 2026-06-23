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Công nghệ Tin tức công nghệ

RTX Spark đánh vào điểm yếu của Apple và Qualcomm

Khải Minh
Khải Minh
RTX Spark được cho là có thể tạo sức ép lên Apple Silicon và Snapdragon nhờ lợi thế GPU Blackwell, đặc biệt ở khả năng chơi game.

Theo Wccftech, sự xuất hiện của RTX Spark có thể khiến Apple và Qualcomm chịu áp lực ở một mảng mà cả hai vẫn chưa thật sự thuyết phục: gaming trên laptop dùng chip Arm. Dù Apple Silicon và Snapdragon X đã cải thiện mạnh về hiệu năng, thời lượng pin và AI, trải nghiệm game vẫn là điểm yếu khi so với hệ sinh thái GPU rời của NVIDIA.

RTX Spark được NVIDIA định vị là nền tảng cho PC AI, kết hợp CPU Arm với GPU Blackwell và bộ nhớ hợp nhất dung lượng lớn. Khi ra mắt tại Computex 2026, tham vọng của NVIDIA mở rộng từ GPU sang nền tảng xử lý hoàn chỉnh cho PC Windows, cạnh tranh trong thị trường máy tính cá nhân thế hệ mới.

RTX Spark đánh vào điểm yếu của Apple và Qualcomm - Ảnh 1.

Hệ sinh thái phần mềm rộng lớn của RTX Spark, từ AI đến game là lợi thế trước Apple Silicon và Snapdragon

ẢNH: NVIDIA

Điểm khác biệt của RTX Spark nằm ở việc NVIDIA không chỉ bước vào cuộc đua CPU Arm, mà còn mang theo toàn bộ nền tảng đồ họa RTX. GPU Blackwell trên RTX Spark có thể đạt 100 FPS ở độ phân giải 1.440p trong một số game AAA hiện nay, dù kết quả thực tế vẫn cần được kiểm chứng độc lập.

Lợi thế này đến từ các công nghệ như DLSS và Frame Generation, vốn đã trở thành phần quan trọng trong chiến lược gaming của NVIDIA. Trong khi Apple có MetalFX và Qualcomm tiếp tục cải thiện GPU tích hợp trên Snapdragon, hệ sinh thái game tối ưu cho RTX vẫn rộng hơn, đặc biệt trên Windows.

RTX Spark không nhất thiết phải có CPU mạnh nhất để cạnh tranh. Với các tác vụ nặng như dựng hình, xuất video, chạy mô hình AI cục bộ hoặc xử lý đồ họa, phần lớn khối lượng công việc có thể được chuyển sang GPU Blackwell. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với thế mạnh truyền thống của NVIDIA.

Dù vậy, RTX Spark vẫn còn nhiều câu hỏi thực tế, gồm giá bán laptop, mức tiêu thụ điện, khả năng tương thích phần mềm và hiệu năng khi sản phẩm thương mại ra mắt. Nhưng nếu NVIDIA chứng minh được trải nghiệm game ổn định trên laptop Arm chạy Windows, hãng có thể đánh vào khoảng trống mà Apple và Qualcomm vẫn chưa lấp đầy.

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