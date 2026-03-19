Công nghệ đồ họa AI dành cho game DLSS 5 hoạt động ra sao?

Công nghệ DLSS (Deep Learning Super Sampling - siêu lấy mẫu bằng học sâu) từ lâu đã là một trong những công nghệ quan trọng của NVIDIA nhằm cải thiện hiệu năng và chất lượng hình ảnh trong game. Ở các phiên bản trước, DLSS chủ yếu sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để thực hiện upscaling (nâng cấp độ phân giải): render game ở độ phân giải thấp hơn rồi dùng mô hình học sâu tái tạo lại khung hình ở độ phân giải cao hơn, giúp giảm tải cho GPU.

Với DLSS 5, NVIDIA mở rộng vai trò của AI trong pipeline đồ họa (chuỗi xử lý dựng hình). Thay vì chỉ nâng cấp khung hình sau khi render (kết xuất) hình ảnh, hệ thống AI bắt đầu tham gia trực tiếp vào việc xử lý cách ánh sáng tương tác với vật liệu trong toàn bộ khung cảnh. Cách tiếp cận này thường được gọi là neural rendering (dựng hình bằng mạng nơ-ron).

Minh họa về chất lượng hình ảnh sau khi tắt/mở DLSS 5 trong tựa game Resident Evil Requiem ẢNH: NVIDIA

DLSS 5 hoạt động thế nào và khác gì các công nghệ đồ họa trước

Theo NVIDIA, DLSS 5 sử dụng phương pháp gọi là "3D-guided neural rendering" (dựng hình bằng mạng nơ-ron có hướng dẫn bởi dữ liệu 3D). Hệ thống lấy dữ liệu geometry (hình học 3D của cảnh), color buffer (khung hình màu) và motion vectors (vector chuyển động) làm đầu vào cho mô hình AI, sau đó suy luận cách ánh sáng tương tác với từng vật liệu để tạo ra hình ảnh chân thực hơn.

Một điểm NVIDIA nhấn mạnh là DLSS 5 không thay đổi mô hình 3D gốc của game. Các chi tiết như nếp nhăn trên khuôn mặt, lỗ chân lông, kết cấu vải hay vật liệu của trang phục vẫn đến từ asset ban đầu do nhà phát triển tạo ra. AI chủ yếu cải thiện cách ánh sáng, phản xạ và vật liệu được hiển thị, từ đó tạo cảm giác gần với ánh sáng tự nhiên hơn.

Trong các bản trình diễn ban đầu tại sự kiện GTC 2026 vừa diễn ra tại Mỹ, sự khác biệt có thể thấy ở nhiều chi tiết trong cảnh như bóng đổ, bề mặt nước, kết cấu đá, tán lá hay vật thể kim loại. DLSS 5 cũng cho phép nhà phát triển kiểm soát mức tăng cường trên từng loại vật liệu hoặc khu vực trong cảnh, giúp giữ nguyên phong cách đồ họa gốc của trò chơi.

DLSS 5 sử dụng dữ liệu màu và vector chuyển động từ khung hình game, sau đó AI tái tạo ánh sáng và vật liệu để tạo hình ảnh chân thực hơn ẢNH: NVIDIA

Ở giai đoạn demo hiện tại, NVIDIA cho biết DLSS 5 đang chạy trên hệ thống sử dụng hai GPU RTX 5090: một GPU đảm nhiệm việc render game và GPU còn lại dành riêng để chạy mô hình AI. Đây chỉ là bản thử nghiệm ban đầu và mục tiêu khi phát hành chính thức là tối ưu để công nghệ có thể hoạt động trên GPU duy nhất.

DLSS 5 cũng được thiết kế để hoạt động với nhiều phương pháp dựng hình khác nhau, từ rasterization (dựng hình raster truyền thống) cho đến ray tracing (dò tia) và path tracing (dò tia toàn phần). AI trong DLSS 5 không thay thế hệ thống render hiện có mà đóng vai trò tăng cường kết quả cuối cùng, giúp hình ảnh trong game tiến gần hơn tới chất lượng mà nhà phát triển mong muốn khi tạo ra các tài sản đồ họa ban đầu.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng game thủ. Một số ý kiến trên mạng cho rằng DLSS 5 giống như một "bộ lọc AI" làm thay đổi diện mạo nhân vật hoặc môi trường trong game. Ngược lại, NVIDIA cho rằng cách hiểu này chưa phản ánh đầy đủ cách công nghệ hoạt động, bởi hệ thống AI vẫn dựa trên dữ liệu render gốc của trò chơi để cải thiện ánh sáng và vật liệu, thay vì tạo ra hình ảnh hoàn toàn mới.

Bên cạnh đó, cũng có những lo ngại rằng các công nghệ đồ họa mới có thể khiến người chơi phải nâng cấp phần cứng thường xuyên hơn. NVIDIA giải thích mục tiêu của DLSS là giúp các game ngày càng phức tạp có thể chạy được trên nhiều hệ thống hơn, bởi nếu render toàn bộ bằng sức mạnh tính toán thuần túy, yêu cầu phần cứng sẽ còn cao hơn đáng kể.