Nvidia muốn thay đổi cuộc chơi CPU cho PC Windows với RTX Spark

Trong khuôn khổ sự kiện Computex 2026 tổ chức tại Đài Loan, Nvidia vừa giới thiệu RTX Spark, nền tảng phần cứng mới được phát triển cho các mẫu PC AI thế hệ tiếp theo. Không chỉ đơn thuần là một con chip mới, RTX Spark được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa Nvidia tiến sâu hơn vào thị trường máy tính cá nhân, nơi Intel và AMD đã thống trị trong nhiều thập niên.

Đây là nỗ lực nghiêm túc nhất từ trước đến nay của Nvidia nhằm xây dựng một hệ sinh thái PC Windows xoay quanh công nghệ của hãng. Dự án được phát triển với sự tham gia của Microsoft, MediaTek cùng nhiều đối tác sản xuất máy tính lớn như Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, MSI và Gigabyte.

Nvidia giới thiệu RTX Spark, nền tảng PC AI mới kết hợp CPU Grace, GPU Blackwell và 128 GB bộ nhớ hợp nhất, hướng đến thế hệ máy tính Windows trong tương lai ẢNH: KHẢI MINH

RTX Spark sử dụng kiến trúc tích hợp giữa CPU Grace dựa trên nền tảng Arm và GPU Blackwell RTX. Nvidia cho biết nền tảng này được thiết kế cho các tác vụ AI cục bộ với hiệu năng lên tới 1 petaflop, đồng thời hỗ trợ bộ nhớ hợp nhất dung lượng lớn để xử lý các mô hình AI ngay trên thiết bị.

Khác với nhiều dự án Windows trên Arm trước đây vốn gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ sinh thái, Nvidia và Microsoft đang đặt mục tiêu tạo ra một nền tảng có khả năng chạy các ứng dụng Windows hiện hữu thông qua lớp tương thích Prism, đồng thời tối ưu hệ điều hành cho các tác vụ AI thế hệ mới.

Điểm đáng chú ý nhất của RTX Spark nằm ở lộ trình phát triển dài hạn mà Nvidia công bố. Hãng dự kiến tiếp tục nâng cấp nền tảng này qua nhiều thế hệ sản phẩm, từ phiên bản hiện tại sử dụng CPU Grace và GPU Blackwell đến các thế hệ Vera-Rubin vào năm 2028 và Rosa-Feynman vào năm 2030.

Lộ trình kéo dài nhiều năm cho thấy Nvidia không xem RTX Spark là một thử nghiệm công nghệ. Thay vào đó, công ty đang xây dựng nền tảng để cạnh tranh trực tiếp trong thị trường PC Windows, tương tự cách họ từng mở rộng từ lĩnh vực đồ họa sang AI và trung tâm dữ liệu.

Ngành công nghệ đang chuyển trọng tâm sang các thiết bị AI cá nhân, RTX Spark có thể trở thành quân bài quan trọng giúp Nvidia mở rộng ảnh hưởng ngoài thị trường GPU truyền thống. Nếu đạt được kỳ vọng về hiệu năng, khả năng tương thích và mức tiêu thụ điện năng, nền tảng này có thể tạo thêm áp lực cạnh tranh lên Intel, AMD và cả Qualcomm trong cuộc đua định hình thế hệ PC AI tiếp theo.