Adobe Premiere Pro có phiên bản miễn phí trên iPhone

Theo PC Mag, Adobe đã tạo ra một bước tiến lớn trong lĩnh vực sáng tạo di động khi công bố ra mắt Adobe Premiere trên iPhone, lần đầu tiên đưa bộ công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp của mình lên nền tảng điện thoại thông minh. Động thái này diễn ra sau thành công của ứng dụng Photoshop dành cho iPhone vào đầu năm 2025 và cho Android vào tháng 6 vừa qua.

Phiên bản mới này được định vị là một giải pháp thay thế di động cho phần mềm Premiere Pro vốn quen thuộc với giới dựng phim chuyên nghiệp. Ứng dụng được thiết kế tối ưu cho giao diện dọc của điện thoại, cho phép người dùng dễ dàng thao tác trên chế độ xem multi-track để tinh chỉnh cảnh quay, âm thanh và bổ sung các yếu tố sáng tạo như lồng tiếng, hiệu ứng âm thanh hay các lớp đồ họa phức tạp. Hầu hết các tính năng cốt lõi như cắt ghép (trim), xếp lớp (layer), tinh chỉnh màu sắc, hỗ trợ video 4K HDR và tạo phụ đề tự động đều được tích hợp đầy đủ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của phiên bản di động này là sự có mặt của Adobe Firefly, công cụ AI tạo sinh mạnh mẽ của Adobe. Người dùng có thể sử dụng Credit (tín dụng trả phí) để ra lệnh cho AI tự động tạo ra các tài liệu media như hình ảnh, video clip ngắn và đặc biệt là âm thanh. Trong buổi giới thiệu, Adobe đã trình diễn khả năng dùng Firefly để tạo hiệu ứng âm thanh cho một chiếc xe buýt ở thủ đô London nước Anh chỉ bằng vài câu lệnh đơn giản, mở ra một chân trời mới cho việc sản xuất nội dung nhanh chóng ngay trên thiết bị di động.

Về chi phí, Adobe Premiere cho iPhone sẽ được cung cấp miễn phí để tải về và sử dụng. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh sẽ tương tự như các dịch vụ miễn phí khác của Adobe khi người dùng sẽ có một lượng tín dụng Firefly giới hạn mỗi tháng. Việc tạo ra các sản phẩm media phức tạp bằng AI sẽ tiêu tốn nhiều tín dụng, do đó những nhà sáng tạo chuyên nghiệp có thể sẽ cần nâng cấp lên gói thuê bao trả phí để sử dụng không giới hạn và có thêm dung lượng lưu trữ đám mây.

Hiện tại, người dùng đã có thể đặt trước ứng dụng trên App Store, với ngày ra mắt dự kiến là 30.9. Đối với người dùng Android, Adobe cho biết phiên bản tương ứng đang trong giai đoạn phát triển.

Song song với việc ra mắt sản phẩm mới, Adobe cũng chính thức xác nhận sẽ ngừng hoạt động Premiere Rush, ứng dụng chỉnh sửa video đơn giản hóa ra mắt năm 2018. Người dùng có thể tiếp tục tải về Premiere Rush đến hết ngày 30.9.2025 và sử dụng trong vòng một năm, trước khi ứng dụng bị ngừng hoàn toàn vào ngày 30.9.2026. Động thái này cho thấy Adobe đang tập trung nguồn lực vào việc xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo chuyên nghiệp và mạnh mẽ hơn trên nền tảng di động.