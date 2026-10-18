iPhone Duo cháy hàng, chiến lược quen thuộc của Apple lại phát huy tác dụng

Mặc dù không phải là công ty đầu tiên phát minh ra smartphone, nhưng dưới sự lãnh đạo của cố CEO kiêm đồng sáng lập Steve Jobs, Apple đã không ngừng cải tiến và khắc phục những thiếu sót của các thiết bị hiện có. Chiến lược "không cần là người đầu tiên, hãy là người giỏi nhất" đã được Steve Jobs công bố khi giới thiệu iPhone vào năm 2007 đang tiếp tục phát huy tác dụng.

Apple đã mất nhiều năm mới ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên ẢNH: REUTERS

Quay trở lại buổi ra mắt iPhone vào ngày 9.1.2007, Steve Jobs đã chỉ ra những chiếc smartphone phổ biến thời bấy giờ và gọi chúng là "những ứng cử viên quen thuộc". Thay vì sử dụng bàn phím QWERTY cố định, vốn hạn chế khả năng của các ứng dụng, Apple chọn màn hình cảm ứng cho iPhone, với mục tiêu cung cấp sản phẩm tốt nhất cho người dùng.

Apple hưởng lợi từ chiến lược chờ đợi

Giờ đây, Apple lại chứng minh tính hiệu quả của chiến lược với sự gia tăng mạnh mẽ của đơn đặt hàng đối với iPhone gập đầu tiên, iPhone Duo, khi thời gian giao hàng ước tính lùi đến tháng 1.2027 chỉ sau vài giờ đặt hàng. Thay vì sớm ra mắt điện thoại gập như các đối thủ, Apple đã khá thận trọng về độ bền của thiết bị trước khi giới thiệu iPhone Duo vào tháng 9 năm nay.

Apple đã tìm cách giảm thiểu sự xuất hiện của nếp gấp trên màn hình bên trong của iPhone Duo, bằng cách sử dụng công nghệ và phần cứng để che giấu nó. Phương châm "không cần là người đầu tiên, hãy là người giỏi nhất" đang tiếp tục thể hiện sự thành công khi iPhone Duo được kỳ vọng chiếm tới 40% thị phần điện thoại gập toàn cầu vào năm 2027, theo dự đoán của Counterpoint Research. Họ cũng dự đoán thị trường điện thoại gập sẽ tăng trưởng 24% trong năm nay và 37% vào năm 2027.

Trong tương lai gần, Apple dự kiến sẽ ra mắt kính thông minh, một sản phẩm vẫn chưa tìm được chỗ đứng tốt trên thị trường, với những nét tùy biến riêng. Mặc dù vậy, không phải lúc nào Apple cũng mang lại thành công. Những thiết bị như Vision Pro và Newton PDA là minh chứng cho việc công ty đôi khi quá tham vọng, dẫn đến việc ra mắt sản phẩm không dễ sử dụng và có giá thành cao.