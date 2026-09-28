iPhone Duo giúp thị trường điện thoại màn hình gập sôi động hơn

Apple dự kiến chính thức phát hành iPhone Duo vào trung tuần tháng 10. Sản phẩm được ra mắt cùng với dòng iPhone 18 Pro vào rạng sáng 10.9 ngay lập tức tạo ra làn sóng xôn xao trong giới công nghệ. Trong khi Apple mới chỉ bước chân vào thị trường điện thoại gập, đối thủ chính của hãng là Samsung đã có sản phẩm tiên phong từ năm 2019: Galaxy Fold.

Cả Apple và Samsung hứa hẹn tạo nên cuộc chiến đầy hấp dẫn trên thị trường điện thoại gập ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Khi mà người dùng vẫn còn do dự trong việc đầu tư vào điện thoại gập, sự xuất hiện của iPhone Duo thực sự mang lại tín hiệu tích cực cho các thiết bị cạnh tranh như Galaxy Z Fold8. Theo PhoneArena, mặc dù công ty Hàn Quốc không ăn mừng về sự xuất hiện của iPhone Duo, nhưng sự chú ý mà sản phẩm Apple thu hút có thể làm tăng sự quan tâm đến toàn bộ dòng điện thoại gập. Theo các báo cáo gần đây, doanh số Galaxy Z Fold8 đã tăng lên sau khi iPhone Duo được công bố, cho thấy người tiêu dùng đang bắt đầu chú ý hơn đến điện thoại gập.

Người tiêu dùng hưởng lợi từ iPhone Duo

Theo ước tính của IDC, khoảng 20,6 triệu điện thoại gập đã được xuất xưởng trong năm ngoái, một con số khiêm tốn so với 1,25 tỉ chiếc smartphone truyền thống. Tuy nhiên, iPhone Duo có tiềm năng thay đổi cục diện này. Sự cạnh tranh từ Apple có thể thúc đẩy các nhà sản xuất khác nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại nhiều lựa chọn và mức giá khác nhau cho người tiêu dùng.

Hiện tại, Samsung là công ty cung cấp nhiều lựa chọn điện thoại gập nhất, từ Galaxy Z Flip7 FE giá rẻ đến Z Fold Ultra cao cấp. Sự cạnh tranh có thể dẫn đến việc Apple phát triển một phiên bản iPhone Duo giá rẻ hơn trong tương lai.

Về mặt công nghệ, Apple đã chứng minh khả năng bắt kịp xu hướng với iPhone Duo. Mặc dù vấn đề nếp gấp màn hình có thể chưa hoàn toàn được giải quyết, nhưng lớp phủ nano mờ trên iPhone Duo giúp giảm thiểu sự chú ý vào nếp gấp. Giao diện người dùng của iPhone Duo cũng được thiết kế riêng cho các chế độ sử dụng khác nhau, điều mà nhiều thiết bị gập hiện tại chưa làm được.

Dù Apple không phải là công ty tiên phong trong lĩnh vực điện thoại gập, nhưng iPhone Duo có khả năng định hình lại thị trường này. Sự xuất hiện của sản phẩm không chỉ tạo ra sự cạnh tranh mà còn thúc đẩy sự đổi mới trong ngành công nghiệp smartphone.