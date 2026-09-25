Một điều về iPhone Duo vẫn chưa được Apple tiết lộ

Với mức giá từ 64,99 triệu đồng, iPhone Duo được xem là sản phẩm độc đáo và đắt giá nhất từ trước đến nay của Apple. Được ra mắt cùng dòng iPhone 18 Pro vào rạng sáng 10.9, nhưng iPhone Duo chỉ bắt đầu đến tay người tiêu dùng từ ngày 23.10, sau khi mở đơn đặt hàng trước từ ngày 16.10.

Người dùng được khuyến cáo nên chuẩn bị thêm tiền cho gói AppleCare khi mua iPhone Duo ẢNH: APPLE

Trong khi giá bán và ngày phát hành cụ thể đã được Apple xác nhận, một thông tin quan trọng mà công ty Mỹ vẫn chưa xác nhận về iPhone Duo chính là chi phí sửa chữa thiết bị. Đây là chi tiết được người tiêu dùng quan tâm, đặc biệt sau khi Apple công bố chi phí thay pin iPhone 18 Pro Max là 129 USD, trong khi các hư hỏng khác là 899 USD. Chi phí này sẽ giảm đi nhiều nếu khách hàng đăng ký gói AppleCare, với phí thay pin là miễn phí, còn các hư hỏng khác là 149 USD.

Đối với iPhone Duo, thông tin về dịch vụ sửa chữa vẫn còn hạn chế. Với một sản phẩm đắt đỏ, nhiều khả năng người tiêu dùng sẽ chọn mua AppleCare để giảm chi phí nếu có hư hỏng. Trong khi đó, phí sửa chữa ngoài phạm vi bảo hiểm AppleCare hiện vẫn chưa rõ ràng.

Phí sửa chữa iPhone Duo sẽ mềm hơn nếu có AppleCare

Tuy nhiên, báo cáo mới cho thấy dịch vụ sửa chữa iPhone Duo có thể không quá đắt đỏ nếu có gói AppleCare. Cụ thể, trang PhoneArena ước tính chi phí sửa chữa màn hình bên trong khoảng 100 USD, còn chi phí cho trường hợp "mất cắp hoặc thất lạc" là 149 USD. Đây là những con số có thể giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng iPhone Duo.

Đối với trường hợp không mua AppleCare, người dùng có thể phải đối mặt với những chi phí sửa chữa cao hơn. Apple vẫn chưa công bố chính thức chi phí sửa chữa cho iPhone Duo, nhưng có thể việc thay thế màn hình và bản lề sẽ tốn kém nếu không có bảo hiểm.

Để có cái nhìn rõ hơn về chi phí sửa chữa điện thoại gập, người dùng có thể tham khảo một mẫu điện thoại gập khác đang có trên thị trường là Xiaomi 18 Fold. Mẫu smartphone có giá khởi điểm 1.639 USD này yêu cầu phí thay màn hình trong là 536 USD, trong khi màn hình ngoài là 112 USD. Việc thay thế bo mạch chủ trên phiên bản cao cấp có thể lên tới 885 USD.

Nhìn chung, iPhone Duo không chỉ là một sản phẩm công nghệ tiên tiến mà còn là một khoản đầu tư lớn, vì vậy việc lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp sẽ giúp người dùng tiết kiệm chi phí sửa chữa trong tương lai.