Apple ra mắt gói bảo hành theo tháng cho nhiều thiết bị

Apple vừa giới thiệu AppleCare One, mô hình bảo hành theo dạng thuê bao hằng tháng nhằm đơn giản hóa việc bảo vệ thiết bị cho người dùng trong hệ sinh thái của hãng. Với mức phí khởi điểm 19,99 USD (hơn 522.000 đồng) mỗi tháng, gói AppleCare One sẽ bao gồm tối đa ba sản phẩm. Nếu muốn thêm một thiết bị mới vào gói, người dùng phải trả thêm 5,99 USD mỗi tháng cho sản phẩm đó.

Gói bảo hành mới sẽ trả thuê bao theo từng tháng Ảnh: Apple

AppleCare One có đầy đủ quyền lợi tương tự như gói AppleCare Plus truyền thống, bao gồm bảo hiểm pin, sửa chữa không giới hạn cho các hư hỏng do tai nạn và hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên 24/7. Gói bảo hiểm Mất cắp và Thất lạc (Theft and Loss) cũng được tích hợp sẵn cho iPhone, iPad và Apple Watch khi đăng ký trong gói AppleCare One.

Điểm thay đổi lớn của mô hình bảo hành này là chính sách linh hoạt đối với các thiết bị cũ. Cụ thể, người dùng được thêm sản phẩm đã mua từ trước (tối đa 4 năm) vào gói. Đây là một bước tiến đáng kể so với giới hạn 60 ngày sau khi mua để đăng ký AppleCare Plus hiện hành.

Tuy nhiên, Apple cũng đưa ra một số điều kiện đối với việc thêm các thiết bị cũ, yêu cầu các sản phẩm này phải trong "tình trạng tốt" và có thể cần kiểm tra, chẩn đoán trước khi được chấp thuận tham gia gói bảo hành. Ngoài ra, một ngoại lệ được áp dụng cho dòng tai nghe, khi chỉ có thể được thêm vào gói AppleCare One nếu có thời gian mua dưới một năm.

Apple cho biết người dùng có thể đăng ký AppleCare One bắt đầu từ ngày 24.7, trực tiếp trên iPhone, iPad, Mac hoặc tại các cửa hàng Apple Store.

Đây được xem là bước đi mới nhất của Apple trong chiến lược đẩy mạnh mảng dịch vụ của mình. Mô hình này có nhiều điểm tương đồng với gói Apple One - dạng thuê bao gộp nhiều dịch vụ phần mềm của hãng vào gói trả phí duy nhất.