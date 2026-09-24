Camera kép trên iPhone Duo có gì khác Galaxy Z Fold8?

Thị trường điện thoại gập đang trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết, đặc biệt sau khi Apple chính thức gia nhập phân khúc này với iPhone Duo. Ở thị trường này, Galaxy Z Fold8 được xem là thách thức lớn nhất đối với iPhone Duo.

Cả iPhone Duo và Galaxy Z Fold8 đều chỉ có camera kép ở mặt sau ẢNH: APPLE/SAMSUNG

Theo Sammyfans, nếu quan tâm đến chụp ảnh, nhiều người có thể vẫn đang băn khoăn không biết liệu iPhone Duo hay Galaxy Z Fold8 mới xứng đáng có mặt trong túi của mình. Dưới đây là một số khác biệt chính giữa hệ thống camera giữa hai thiết bị để người dùng tham khảo.

Camera chính và siêu rộng

Galaxy Z Fold 8 được trang bị cảm biến chính 50 MP với khẩu độ f/1.8, trong khi iPhone Duo sở hữu camera chính "Fusion" 48 MP với khẩu độ rộng hơn f/1.6. Đối với camera siêu rộng, Galaxy Z Fold8 có camera 50 MP với khẩu độ f/1.9, trong khi Apple trang bị cho iPhone Duo camera Fusion Ultra Wide 48 MP với khẩu độ f/2.2.

Camera trước

Galaxy Z Fold 8 sở hữu camera trước 10 MP (f/2.2), đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh nhanh. Ngược lại, iPhone Duo gây ấn tượng với camera trước 12 MP (f/2.2) và công nghệ "Center Stage".

Camera màn hình trong

Samsung sử dụng camera 10 MP cho màn hình chính bên trong, còn Apple giới thiệu camera FaceTime được ẩn phía dưới màn hình bên trong của iPhone Duo mang lại khẩu độ f/1.8.

Tính năng camera AI

Samsung mang đến My FanCam, một tính năng tự động theo dõi đối tượng và điều chỉnh khung hình. Trong khi đó, Apple có Center Stage cho ảnh và video, cùng khả năng theo dõi lấy nét thông minh.

Chụp ảnh macro siêu rộng

iPhone Duo được trang bị chế độ chụp ảnh macro 48 MP trên camera siêu rộng, cho phép người dùng ghi lại những bức ảnh cận cảnh với độ chi tiết cao. Trong khi đó, camera siêu rộng 50 MP của Galaxy Z Fold8 phù hợp cho chụp phong cảnh và ảnh nhóm, tuy nhiên điện thoại không có chế độ macro độ phân giải cao chuyên dụng.

Khả năng quay video

Samsung tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực video di động khi mang đến Galaxy Z Fold8 khả năng quay video UHD 8K chất lượng điện ảnh ở tốc độ 30 khung hình/giây (fps). Ngược lại, iPhone Duo chỉ hỗ trợ độ phân giải 4K, nhưng lại tối ưu hóa cho video 4K Dolby Vision với tốc độ khung hình lên đến 120 fps.

Ghi hình kép

Tính năng Ghi hình kép của Galaxy Z Fold8 cho phép người dùng ghi lại cả hai mặt của một khoảnh khắc cùng lúc, với khả năng xem trước hình ảnh trên màn hình ngoài. Apple cũng giới thiệu một khái niệm tương tự mang tên Duo Preview và Smart Take, giúp đối tượng có thể nhìn thấy chính mình trước khi chụp.

Chất lượng âm thanh quay video

iPhone Duo nổi bật với hệ thống camera tích hợp công nghệ âm thanh tiên tiến như Audio Mix, Spatial Audio và khả năng giảm tiếng ồn gió hiệu quả, biến iPhone Duo thành một công cụ lý tưởng cho những người làm vlog.

Tiến bộ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Galaxy Z Fold8 được tích hợp sâu với Galaxy AI và Gemini Intelligence, mang đến những trải nghiệm thông minh giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh khung hình và chỉnh sửa hình ảnh sau khi chụp. Trong khi đó, Apple sử dụng công nghệ Photonic Engine, Deep Fusion và Photographic Styles 3 mới, cho phép người dùng thiết lập sẵn màu sắc và mức độ tương phản ưa thích trước khi chụp.