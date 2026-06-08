Nên mua smartphone mới với RAM bao nhiêu để không phải hối tiếc về sau?

Trong khi nhiều người tin rằng mức RAM 6 GB là đủ và 8 GB là thoải mái, xu hướng này thực sự đang thay đổi trong năm 2026. Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và yêu cầu phần cứng khắt khe từ Google, con số RAM 12 GB được cho là nên trở thành tiêu chuẩn khi người dùng lựa chọn smartphone nếu thực sự muốn gắn bó lâu dài với sản phẩm.

Nếu cần đến các nhiệm vụ AI, người dùng nên chọn RAM từ 12 GB với Android, và 8 GB với iPhone ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Để hiểu rõ hơn, RAM là không gian làm việc ngắn hạn của điện thoại, nơi các ứng dụng và tiến trình dựa vào đó để hoạt động. Càng nhiều RAM, điện thoại có thể xử lý nhiều tác vụ cùng lúc mà không cần tải lại. Hiện tại, mức RAM 8 GB vẫn đủ cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, cho phép người dùng chạy ứng dụng, thực hiện đa nhiệm và chụp ảnh mà không gặp phải tình trạng chậm trễ.

Trong khi Google đã xác định 6 GB là yêu cầu RAM tối thiểu để chạy các dịch vụ Android, con số này thực tế không đủ cho những tính năng AI mới trong tương lai.

Mức RAM chuẩn mực mới trên smartphone

Tại sự kiện I/O 2026 do Google tổ chức vào tháng trước, công ty đã giới thiệu Gemini Intelligence - một lớp AI mới với nhiều tính năng tiên tiến như chuyển giọng nói thành văn bản và tự động hóa giữa các ứng dụng. Để chạy được Gemini Intelligence, smartphone cần có ít nhất 12 GB bộ nhớ RAM, cao hơn 50% so với mức tối thiểu 8 GB hiện tại. Ngoài ra, smartphone cũng cần một chip cao cấp như Snapdragon 8 Elite hoặc Tensor G5 và hỗ trợ Android AICore để có thể vận hành Gemini Intelligence mượt mà.

Danh sách các smartphone đủ điều kiện hỗ trợ Gemini Nano v3, thế hệ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất của Google được thiết kế để chạy trực tiếp trên thiết bị (on-device), chủ yếu bao gồm các sản phẩm ra mắt năm 2026. Một số mẫu đã được xác nhận bao gồm Pixel 10, Galaxy S26 và OnePlus 15. Đáng chú ý, nhiều smartphone cao cấp ra mắt năm ngoái như Pixel 9 Pro hay Galaxy S25 lại không đủ điều kiện.

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Tuy nhiên, Apple có phần đơn giản hơn khi yêu cầu mức RAM 8 GB cho các sản phẩm của mình. Tất cả các mẫu iPhone 15 Pro và các sản phẩm ra mắt sau năm 2024 đều đáp ứng yêu cầu này, cho thấy công ty đã tạo ra một tiêu chuẩn dễ tiếp cận hơn so với Google.

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc lựa chọn smartphone với dung lượng RAM phù hợp sẽ quyết định trải nghiệm sử dụng của người dùng trong những năm tới. Dưới đây là mức RAM đề xuất người dùng được khuyến nghị khi mua smartphone mới để tránh phải hối tiếc về sau: