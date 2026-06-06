Điện thoại Android giá rẻ cũng có thể chạy Gemini

Theo PhoneArena, Gemini Go sẽ thay thế Assistant Go trên các mẫu điện thoại giá rẻ chạy Android Go nhằm mang đến nhiều tính năng mới thú vị. Phiên bản đơn giản hóa của Gemini được thiết kế để giúp người dùng luôn kết nối và hoàn thành công việc, ngay cả trên những thiết bị có dung lượng lưu trữ hạn chế.

Gemini Go sẽ là lựa chọn trợ lý AI hữu ích cho người dùng điện thoại Android Go ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Quản lý cộng đồng của nhóm ứng dụng Gemini Anish Kotthapalli cho biết Gemini Go mang đến trải nghiệm hội thoại mới mẻ ngay trên điện thoại của người dùng.

Gemini Go có thể làm gì?

Theo thông tin từ blog chính thức của Gemini, trợ lý AI mới của Google có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Người dùng có thể yêu cầu Gemini Go nhắn tin hoặc gọi điện cho người khác, tìm kiếm các địa điểm xung quanh như nhà hàng hay điểm sạc xe điện. Ngoài ra, Gemini Go còn có thể phát nhạc dựa trên tâm trạng của người dùng, với các lệnh như "Phát nhạc vui vẻ" hoặc "Phát nhạc tiệc tùng".

Gemini Go cũng cho phép người dùng tải lên các tập tin, ảnh và tài liệu trong cuộc trò chuyện, đặt báo thức, tạo mục lịch hoặc ghi chú. Quan trọng hơn, do được thiết kế cho các thiết bị Android Go với cấu hình phần cứng khiêm tốn, Gemini Go chỉ yêu cầu mức RAM từ 2 GB trở lên và chạy trên Android 13 (phiên bản Go).

Gemini Go có sẵn thông qua Google Tìm kiếm. Người dùng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với Gemini Go bằng cách nhấn và giữ nút Home hoặc nút nguồn trên một số thiết bị. Tuy nhiên, việc triển khai Gemini Go sẽ diễn ra dần dần, vì vậy có thể mất 1 hoặc 2 tuần trước khi công cụ AI rút gọn này đến với tất cả thiết bị được hỗ trợ. Người dùng có thể kiểm tra xem bản cập nhật có sẵn ở quốc gia của mình hay không thông qua trang web của Google.