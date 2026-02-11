Người Việt lên Google tìm kiếm gì dịp Tết Nguyên đán?

Gã khổng lồ tìm kiếm Google vừa công bố báo cáo về xu hướng tìm kiếm của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, người Việt đang chuẩn bị đón tết với tâm thế chủ động và toàn diện hơn. Thói quen mua sắm cận tết dần được thay thế bằng quá trình lên kế hoạch kỹ lưỡng từ 3 tháng trước.

Dữ liệu mới còn cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dùng Việt với các giá trị văn hóa truyền thống và xu hướng ứng dụng công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) để hỗ trợ sắp xếp, xử lý các công việc trong những ngày đầu năm.

Người Việt chuẩn bị đón tết từ 3 tháng trước

Theo Google, năm 2026 đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong cách người Việt chuẩn bị cho Tết Nguyên đán theo hướng chủ động hơn. Những năm trước, mức độ quan tâm và tìm kiếm liên quan đến tết thường tăng mạnh 1 - 2 tháng trước kỳ nghỉ, năm nay các truy vấn gắn với việc lên kế hoạch và chuẩn bị cho dịp tết đã xuất hiện từ 3 tháng trước tết.

Ở giai đoạn đầu, hành vi tìm kiếm chủ yếu tập trung vào việc xác định các mốc thời gian quan trọng và xây dựng kế hoạch. Xu hướng này được thể hiện qua các từ khóa như "tết 2026 là năm con gì", "mùng 1 tết 2026 là ngày mấy" và "lịch nghỉ tết 2026".

Những từ khóa được người dùng Việt Nam tìm kiếm nhiều trên Google trong dịp Tết Nguyên đán 2026 NGUỒN: GOOGLE

Càng gần tết, xu hướng tìm kiếm của người Việt chuyển dần sang lập kế hoạch và triển khai cụ thể. Trong đó, những truy vấn như "bao nhiêu ngày nữa đến tết" và "vé máy bay tết 2026" ngày càng xuất hiện dày đặc, cho thấy người dùng chủ động sắp xếp lịch trình và kế hoạch đi lại sớm hơn các năm trước đó.

Đến khoảng 2 tháng trước tết, các truy vấn về tiêu dùng và lối sống chiếm ưu thế, tương đương khoảng 28% số lượng tìm kiếm liên quan. Người Việt bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn bị không gian tết và lựa chọn quà tặng, thể hiện qua sự gia tăng các tìm kiếm như "trang trí tết" và "nhạc tết". Đồng thời, người dùng Google tại Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến những truy vấn như "thưởng Tết Nguyên đán 2026".

Người trẻ tìm về văn hóa truyền thống

Bên cạnh các nhu cầu liên quan đến sắp xếp và chuẩn bị, dữ liệu còn cho thấy người Việt đang sử dụng Google để giải đáp những băn khoăn sâu xa hơn về văn hóa và cảm xúc trong ngày đầu xuân.

Dữ liệu cho thấy xu hướng đáng chú ý trong 5 năm trở lại đây là thế hệ trẻ tìm hiểu và tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống nhiều hơn. Các truy vấn như "những điều cần tránh trong ngày tết", cùng những câu hỏi xoay quanh lý do và ý nghĩa của các phong tục truyền thống, cho thấy thế hệ Gen Z và Millennial đang đặc biệt quan tâm về văn hóa cổ truyền. Xu hướng này được thể hiện qua mức độ quan tâm đối với các nội dung như "văn khấn mùng 1 tết" và "mâm ngũ quả ngày tết".

Người Việt chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ từ 3 tháng trước ẢNH: KHƯƠNG NHA

Xu hướng tìm về các giá trị nguyên bản của tết cổ truyền cũng được thể hiện qua sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong hành vi tìm kiếm của người Việt. Bên cạnh những tìm kiếm mang tính hoài niệm như bài thơ "tết đang vào nhà" hay "chữ tết thư pháp", người Việt cũng thể hiện sự quan tâm lớn đến các yếu tố hiện đại như "nail tết" và những trào lưu mới như "tháp bia tết".

Dùng AI để lên kế hoạch du xuân

Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong hành vi tìm kiếm trong thời điểm tết là việc người dùng đang chuyển từ các truy vấn mang tính tham khảo thông tin sang những tìm kiếm gắn với hành động cụ thể.

Người Việt bắt đầu tận dụng Chế độ AI để xử lý các nhu cầu phức tạp, đòi hỏi nhiều thông tin và bối cảnh liên quan. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tất yếu, khi công cụ AI dần được ứng dụng trong thực tiễn đời sống.

"Dữ liệu của chúng tôi cho thấy người Việt đang chuẩn bị cho tết ngày càng chủ động và có kế hoạch hơn", ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ.

