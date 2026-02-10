Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Google Translate sau nâng cấp AI: Lúc dịch, lúc 'trò chuyện'

Kiến Văn
Kiến Văn
10/02/2026 20:34 GMT+7

Google Translate vốn được thiết kế với nhiệm vụ khá đơn giản: Người dùng dán văn bản vào và hệ thống sẽ chuyển ngữ sang ngôn ngữ khác.

Tuy nhiên, giống nhiều dịch vụ công nghệ hiện nay, Google Translate đã được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) khiến cách phản hồi đôi khi không còn hoàn toàn "thuần dịch" như trước. Kết quả là, chế độ dịch nâng cao mới có thể phản hồi theo kiểu trò chuyện nếu được đặt câu hỏi theo cách phù hợp.

Google Translate sau nâng cấp AI: Lúc dịch, lúc "trả lời câu hỏi" - Ảnh 1.

Tưởng chỉ để dịch, Google Translate giờ có thể “đối thoại”

ẢNH: GOOGLE

Ví dụ, bài đăng trên X bởi tài khoản @goremoder cho biết, Google Translate có thể trả lời trực tiếp những câu hỏi như "What is your purpose?" bằng lời giải thích về bản thân, thay vì đưa ra lời dịch "Mục đích của bạn là gì?". Điểm đáng chú ý, các câu hỏi này thường được viết sẵn bằng ngôn ngữ đích, khiến hệ thống hiểu đó là yêu cầu phản hồi chứ không phải nội dung cần dịch. Khi đặt câu hỏi đúng cách, công cụ này đôi lúc hoạt động giống chatbot hơn là một trình dịch đơn thuần.

Chuyện gì đang xảy ra với Google Translate?

Hiện tượng này chủ yếu xuất hiện khi bật chế độ dịch Nâng cao (Advanced), tính năng nằm trong loạt nâng cấp AI gần đây của Google nhằm cải thiện độ tự nhiên và khả năng hiểu ngữ cảnh của bản dịch. Việc ứng dụng AI để tối ưu dịch thuật không phải điều bất ngờ, nhưng khả năng trả lời câu hỏi ngoài phạm vi dịch lại tạo ra trải nghiệm khá khác so với trước đây.

Một phân tích kỹ thuật chi tiết hơn cho rằng đây có thể là hệ quả của việc "chèn lời nhắc" (prompt injection). Để dịch chính xác, hệ thống cần hiểu nội dung đầu vào trước khi chuyển ngữ. Trong quá trình này, mô hình AI đôi khi khó phân định đâu là văn bản cần dịch, đâu là yêu cầu phản hồi. Phân tích cũng cho thấy Google Translate nhiều khả năng đang sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phía sau và các cơ chế kiểm soát chưa phải lúc nào cũng tách bạch rõ hai vai trò đó.

Đến nay, Google chưa có bình luận chính thức về hiện tượng này và nó dường như chỉ xuất hiện với một số cặp ngôn ngữ nhất định. Nếu việc Google Translate bất ngờ trả lời câu hỏi thay vì dịch khiến người dùng không quen, họ vẫn có thể chuyển về chế độ dịch Cổ điển (Classic) để sử dụng theo cách quen thuộc hơn.

