Người dùng Gemini miễn phí nhận loạt tính năng cao cấp

Bên cạnh việc công bố kế hoạch đầu tư 80 tỉ USD nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), Google cũng giới thiệu bản cập nhật mới cho Gemini nhằm cho phép người dùng trên nhiều nền tảng khác nhau tiếp cận với "Cấp độ tư duy" của hệ thống này. Đáng chú ý, bản cập nhật Gemini 3.5 hiện đã miễn phí cho tất cả người dùng.

Google đã triển khai tính năng Cấp độ tư duy cho mọi người dùng Gemini ẢNH: K. VĂN

Google đã bắt đầu triển khai Cấp độ tư duy cho Gemini tại sự kiện I/O 2026 vào tháng trước, với hai tùy chọn: Tiêu chuẩn và Mở rộng. Như tên gọi, tùy chọn Tiêu chuẩn đơn giản hơn, trong khi Mở rộng khai thác sâu hơn các tài nguyên của Gemini, cho phép suy luận phức tạp và phản hồi đa dạng hơn.

Phó chủ tịch Gemini tại Google Josh Woodward cho biết, hai cấp độ tư duy này đã có sẵn cho tất cả người dùng trên các nền tảng như web, Android và iOS. Người dùng có thể chọn "Cấp độ tư duy" thông qua cài đặt trong Gemini. Các tùy chọn "Tiêu chuẩn" và "Mở rộng" đều có sẵn trên Gemini 3.5 Flash và Gemini 3.5 Flash Light. Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình Mở rộng sẽ tiêu tốn token và người dùng có thể nhanh chóng hết hạn mức sử dụng.

Người dùng Gemini cần lưu ý về hạn mức sử dụng

Google đã điều chỉnh mô hình của mình để sử dụng số lượng token khác nhau tùy thuộc vào độ phức tạp của tác vụ, dẫn đến một số phản ứng trái chiều từ người dùng, với nhiều người báo cáo rằng họ bất ngờ hết hạn mức sử dụng Gemini của mình.

Đối với các gói đăng ký, Gemini 3.1 Pro sẽ cung cấp thêm tùy chọn "Deep Think", một cấp độ nâng cao hơn so với các chế độ Tiêu chuẩn và Mở rộng. Tùy chọn này chỉ dành cho người dùng AI Ultra và cho phép phân tích sâu hơn, mang lại kết quả tốt nhất cho các truy vấn.

Tuy nhiên, việc sử dụng các mô hình mới này không chỉ tốn kém về chi phí (AI Ultra có giá từ 100 - 200 USD mỗi tháng) mà còn tiêu tốn nhiều tài nguyên. Các trung tâm dữ liệu của Google thải ra khoảng 3,8 triệu mét khối (m³) khí CO₂ mỗi năm. Để so sánh, lượng khí thải CO₂ của một thị trấn nhỏ vào khoảng 50.000 m³.