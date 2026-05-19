Người dùng miễn phí Gemini sắp gặp hạn chế lớn

Nhiều chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) lớn như Gemini hay ChatGPT đều áp dụng chiến lược tương tự: thu hút người dùng bằng phiên bản miễn phí với nhiều tính năng hấp dẫn, sau đó khuyến khích họ chuyển sang gói trả phí khi họ trở nên phụ thuộc vào dịch vụ. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn gắn bó với phiên bản miễn phí khi cho rằng chúng đã đủ đáp ứng nhu cầu.

Thông báo giới hạn băng thông mà người dùng Gemini miễn phí nhận được chia sẻ trên X ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đây dường như là lý do khiến Google đang thử nghiệm tính năng theo dõi sử dụng nghiêm ngặt hơn trong ứng dụng Gemini. Ảnh chụp màn hình này cho thấy một phần mới thông báo với nội dung tạm dịch rằng "Giới hạn gói cước xác định bạn có thể sử dụng Gemini bao nhiêu trong một khoảng thời gian nhất định". Điều đó cho thấy Google có thể đang chuẩn bị một hệ thống để đo lường tần suất người dùng miễn phí tương tác với Gemini, đặc biệt khi sử dụng các mô hình AI phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, ảnh chụp màn hình cũng hiển thị một thanh mức sử dụng, cho biết người dùng đã sử dụng bao nhiêu phần trăm dung lượng cho phép. Trong trường hợp này, người dùng được cho là đã sử dụng khoảng 5% dung lượng và giới hạn sẽ được đặt lại vào cuối ngày. Mặc dù điều đó có vẻ không đáng lo ngại, nhưng nó cho thấy Gemini đang trở nên có cấu trúc hơn về lượng truy cập miễn phí mà người dùng được cấp.

Lý do Google 'bóp băng thông' Gemini miễn phí

Việc vận hành các mô hình AI quy mô lớn rất tốn kém. Mỗi tương tác, từ lời nhắc đến hình ảnh được tạo ra, đều tiêu tốn sức mạnh tính toán. Các công ty công nghệ đã dành nhiều năm để cho người dùng sử dụng AI gần như không giới hạn mà không mất phí.

Nhiều chatbot AI không còn dễ dãi với người dùng miễn phí như trước nữa ẢNH: GOOGLE

Tuy nhiên, giai đoạn "trăng mật" này không thể kéo dài mãi mãi và giống như nhiều công ty AI khác, Google muốn người dùng cuối cùng sẽ phải trả tiền để có quyền truy cập các tính năng cao cấp. Thách thức là tìm ra mức độ thúc đẩy nào khả thi trước khi người dùng chuyển sang các công cụ khác, vì các công cụ AI rất dễ bị bỏ rơi.

Hiện tại, vấn đề này chỉ dừng lại ở một báo cáo từ người dùng duy nhất và Google vẫn chưa chính thức công bố giới hạn hằng tuần cho gói miễn phí của Gemini. Có khả năng đây chỉ là một phần của thử nghiệm quy mô nhỏ hoặc một đợt triển khai thử nghiệm mà không bao giờ được mở rộng.

Mặc dù vậy, Google có lịch sử lâu dài trong việc âm thầm thử nghiệm các tính năng với số lượng người dùng hạn chế trước khi triển khai rộng rãi hơn. Do đó, nếu các giới hạn nghiêm ngặt hơn của Gemini dần xuất hiện trong thời gian tới, thông tin có thể không quá bất ngờ.