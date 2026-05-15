Google sắp tung mô hình Gemini mới để vượt mặt ChatGPT

Theo Digitaltrends, việc gấp rút ra mắt mô hình Gemini mới của Google được cho là để đối đầu với phiên bản GPT-5.5 của OpenAI. Mặc dù vẫn chưa thể vượt qua mô hình Mythos của Anthropic, GPT-5.5 hiện dẫn đầu trong lĩnh vực AI tiên tiến.

Đối với Google, thách thức không nằm ở việc phát triển công nghệ mà là làm sao để thu hút sự chú ý của các nhà phát triển. Một mô hình mạnh mẽ có thể gây ấn tượng với giới truyền thông, nhưng Google cho rằng các nhà phát triển sẽ không thay đổi quy trình làm việc của họ chỉ để chạy theo bảng xếp hạng. Thay vào đó, điều họ cần là một công cụ thực sự giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu công việc dọn dẹp và hoạt động hiệu quả trong các dự án thực tế.

Gemini cần gì để thu hút nhà phát triển?

Sự kiện I/O sẽ là cơ hội tốt để Google giới thiệu tham vọng về AI của mình trước những người có khả năng đánh giá cao. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Gemini có thể giành lại sự tin tưởng từ các nhà phát triển hay không? Lập trình là yếu tố then chốt và các nhà phát triển có thể nhanh chóng nhận ra liệu một mô hình có thực sự hữu ích hay chỉ là một sản phẩm được trau chuốt cho mục đích trình diễn.

Sự hoài nghi là điều cần thiết trong lập trình khi AI đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc hằng ngày. Gemini cần phải hoạt động nhanh hơn, ổn định và hữu ích hơn trong các dự án thực tế. Về cơ bản, các nhà phát triển sẽ chỉ chuyển đổi khi chi phí dọn dẹp giảm xuống.

Trước đó, Google đã xây dựng nền tảng cho các tác nhân AI tại Cloud Next bằng việc giới thiệu Gemini Enterprise Agent Platform - nền tảng với các tính năng điều phối, nhận dạng, quan sát và bảo mật tích hợp sẵn. Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở việc xử lý các công việc phức tạp, nhiệm vụ nhiều bước và dữ liệu đầu vào không chính xác.

Cuộc chiến của Google với các công cụ AI khác không chỉ về công nghệ mà còn cả thói quen của người dùng. ChatGPT và Claude đã trở thành những công cụ quen thuộc, trong khi Google vẫn đang nỗ lực để biến Gemini thành lựa chọn hàng đầu cho lập trình và các công việc liên quan đến AI.

Tại I/O 2026, Google chỉ có nhiệm vụ duy nhất: trình bày một mô hình Gemini tiết kiệm thời gian, viết mã hữu ích và thực hiện các tác vụ tự động mà không cần nhiều sự giám sát.