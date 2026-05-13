Google hé lộ thay đổi lớn cho Chrome trên Android

Theo Digitaltrends, bắt đầu từ tháng 6, Chrome sẽ giới thiệu một loạt tính năng mới nhằm biến trình duyệt thành một công cụ hỗ trợ người dùng trong việc suy nghĩ, lập kế hoạch và thực hiện các hành động, thay vì chỉ đơn thuần hiển thị các trang web.

Gemini sẽ hỗ trợ tốt hơn cho người dùng Chrome trên Android ẢNH: GOOGLE

Điểm nổi bật của bản cập nhật này là khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn của Gemini trong Chrome. Google mong muốn Gemini hoạt động như một trợ lý thực thụ, có khả năng nhận diện nội dung mà người dùng đang xem.

Thay vì phải sao chép văn bản sang ứng dụng khác hoặc chuyển đổi giữa các tab, người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng Gemini để đặt câu hỏi về trang web hiện tại. Gemini có thể tóm tắt các bài viết dài, đơn giản hóa các chủ đề phức tạp và cung cấp lời giải thích rõ ràng mà không cần rời khỏi trang.

Ngoài việc tóm tắt, Gemini còn được thiết kế để nâng cao năng suất trong Chrome. Nó sẽ kết nối với toàn bộ hệ sinh thái của Google, cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như thêm sự kiện vào lịch, lưu công thức nấu ăn vào Keep, hoặc lấy thông tin từ Gmail mà không làm gián đoạn quá trình duyệt web. Đây không chỉ đơn thuần là tìm kiếm thông tin mà còn giúp hoàn thành các tác vụ nhỏ trong ngữ cảnh nhằm mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

Việc duyệt web không còn tẻ nhạt với Chrome

Một ứng dụng mới mang tên Nano Banana cũng sẽ sớm ra mắt nhằm giúp người dùng tạo và cá nhân hóa hình ảnh dựa trên nội dung trực tuyến. Đối với hoạt động học tập, ứng dụng này có thể biến văn bản dài thành tóm tắt trực quan, giúp người dùng tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng hơn.

Trải nghiệm duyệt web với Chrome sẽ thêm phần thú vị ẢNH: GOOGLE

Chrome trên Android cũng sẽ có tính năng tự động duyệt web, giúp xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại trong nền. Ví dụ, khi lên kế hoạch đến một địa điểm, người dùng chỉ cần chia sẻ sự kiện và Chrome sẽ tự động thu thập thông tin liên quan, giúp giảm bớt phiền toái trong quá trình duyệt web.

Đặc biệt, Google cũng chú trọng đến vấn đề an toàn. Các tính năng mới sẽ được trang bị các biện pháp bảo vệ chống lại các mối đe dọa, như tấn công chèn mã nhanh, nhằm ngăn chặn AI bị lợi dụng cho mục đích xấu.

Việc triển khai các tính năng mới sẽ bắt đầu vào tháng 6 cho một số thiết bị Android 12 trở lên tại Mỹ. Tính năng tự động duyệt web sẽ chỉ dành cho người dùng đăng ký AI Pro và AI Ultra trên các thiết bị được hỗ trợ. Mặc dù còn quá sớm để khẳng định, nhưng rõ ràng Chrome đang chuyển mình từ một trình duyệt đơn thuần thành một công cụ chủ động hỗ trợ người dùng trong các tác vụ trực tuyến.