Vì sao Samsung vẫn giữ cảm biến vân tay ở cạnh bên trên điện thoại gập?

Cảm biến vân tay không chỉ là một yếu tố quan trọng trong bảo mật mà còn là trải nghiệm đầu tiên khi người dùng thiết lập điện thoại mới. Nếu cảm biến hoạt động chậm hoặc không chính xác có thể tạo ấn tượng xấu ngay từ đầu. Vấn đề là mặc dù có nhiều cải tiến nhưng không phải cảm biến vân tay nào cũng hoạt động giống nhau, với một số gây ấn tượng, trong khi số còn lại mang đến sự thất vọng.

Cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn được xem là phù hợp với các mẫu điện thoại gập ẢNH: ANDROID POLICE

Trong khi nhiều nhà sản xuất đang bắt đầu chuyển sang cảm biến vân tay dưới màn hình, một số công ty đã quan tâm đến việc tích hợp tính năng này vào nút nguồn của điện thoại, với các sản phẩm như Galaxy Z Fold8 hay Z Fold8 Ultra cho thấy rõ ưu thế. Bằng việc tích hợp cảm biến vân tay vào nút nguồn, người dùng có thể dễ dàng sử dụng điện thoại bằng một tay mà không gặp khó khăn.

Điểm nổi bật của cảm biến vân tay trong nút nguồn chính là quy trình thiết lập dấu vân tay. Người dùng chỉ cần đặt ngón tay lên cảm biến và di chuyển mà không cần nhấc lên, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng hơn so với các cảm biến dưới màn hình của các dòng điện thoại khác như Galaxy S26 Ultra hay Google Pixel 11 Pro.

Khả năng hoạt động nhanh và chính xác của cảm biến vân tay vật lý

Trong khi cảm biến vân tay dưới màn hình thường yêu cầu nhiều thao tác phức tạp để hoàn tất quá trình đăng ký, cảm biến vân tay vật lý cho phép thiết lập nhanh chóng và chính xác, mang lại cảm giác hiện đại cho người dùng.

Dĩ nhiên, không ít người dùng vẫn ưa chuộng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Chẳng hạn, iPhone 18 Pro Max sử dụng Face ID giúp mở khóa nhanh chóng và chính xác trong nhiều điều kiện khác nhau. Mặc dù điện thoại Android cũng có tính năng nhận diện khuôn mặt, nhưng thay vì hoạt động riêng biệt như iPhone, tính năng này trên điện thoại Android thường hoạt động song song với cảm biến vân tay.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng đây là lựa chọn phù hợp với thiết kế điện thoại gập, giúp mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cách thức này cũng đang được Apple áp dụng cho chiếc iPhone Duo mà công ty mới ra mắt vào trung tuần tháng 9. Tuy nhiên, iPhone Duo chỉ có thể đến tay người tiêu dùng vào giữa tháng 10 và cần thêm thời gian để chứng minh hiệu quả hoạt động so với hệ thống Face ID hiện tại.