iPhone Duo chưa hết sức nóng, Apple đã tính đến bản màn hình rộng hơn

Theo Gadget Review, mẫu iPhone Duo hiện tại ra mắt không có camera tele chuyên dụng, tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID hay nút Tác vụ như các mẫu iPhone Pro. Tuy nhiên, theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang nỗ lực khắc phục những thiếu sót này trong các thế hệ tiếp theo, dù không phải tất cả sẽ được cải tiến cùng một lúc.

iPhone Duo thế hệ thứ ba sẽ có màn hình trong rộng 7,8 inch? ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, iPhone Duo thế hệ thứ ba được cho là sẽ màn hình bên trong lớn hơn, với kích thước tăng từ 7,6 inch lên khoảng 7,8 inch. Tuy nhiên, đây là mức tăng được thiết kế một cách khiêm tốn, tương tự như cách Apple từng mở rộng màn hình Pro Max. Mục đích của việc tăng kích thước là tạo thêm không gian cho việc đa nhiệm, đọc sách và xem video mà không cần thay đổi hoàn toàn thiết kế công nghiệp. Trong khi đó, màn hình hiển thị bên ngoài có thể sẽ không có sự thay đổi đáng kể.

Đối với camera, Apple đang gặp khó khăn trong việc trang bị một camera tele chuyên dụng cho iPhone Duo. Theo Gurman, mặc dù camera tele nằm trong danh sách các tính năng cần thiết cho thế hệ tiếp theo, nhưng vẫn chưa có thời gian biểu cụ thể nào được xác nhận. Thách thức lớn nhất với Apple không phải là chi phí, mà là vấn đề vật lý: mô-đun tele cần không gian bên trong lớn hơn, trong khi thiết kế gập của iPhone Duo lại hạn chế về chiều sâu.

Hiện tại, iPhone Duo sử dụng camera chính 48 MP và camera siêu rộng 48 MP, nhưng không có camera tele chuyên dụng. Tính năng zoom hiện tại chỉ là sự cắt cảm biến, không thể so sánh với khả năng zoom quang như iPhone Pro. Cho đến khi Apple tìm ra cách tích hợp phần cứng vào thiết kế mà không ảnh hưởng đến độ mỏng và bản lề, camera tele vẫn chỉ là một khả năng trong tương lai.

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Apple sẽ dần hoàn thiện iPhone Duo

Bên cạnh đó, tính năng Face ID và nút Tác vụ cũng đang trong quá trình phát triển. Các nguyên mẫu của iPhone Duo thế hệ thứ hai được cho là đang thử nghiệm với phần cứng Face ID dưới màn hình, nhưng chưa hoàn thiện để ra mắt. Apple cũng đang xem xét việc bổ sung nút Tác vụ vào mẫu iPhone Duo tương lai, trong khi iPhone Duo hiện tại vẫn sử dụng Touch ID tích hợp vào nút nguồn.

Hiện tại, Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về lộ trình sản phẩm tương lai. Các báo cáo hiện có không cung cấp thông số kỹ thuật cuối cùng, ngày phát hành hay giá cả cho bất kỳ mẫu sản phẩm nào. Thay đổi đáng chú ý nhất được báo cáo cho thế hệ thứ ba là việc tăng kích thước màn hình bên trong một cách khiêm tốn, trong khi camera tele vẫn là một khả năng chưa có lịch trình cụ thể.

Nếu đang cân nhắc giữa iPhone Duo và một chiếc iPhone Pro thông thường, khoảng cách về camera là yếu tố quan trọng cần xem xét. Nếu đang quan tâm đến camera, iPhone Pro thực sự là lựa chọn tốt hơn, trong khi các cải tiến về camera tele trên iPhone Duo vẫn chỉ đang ở "trạng thái xem xét", có nghĩa Apple chưa thể chắc chắn mang nó đến với iPhone Duo thế hệ thứ hai.