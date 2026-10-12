Những thiếu hụt người mua iPhone Duo phải làm quen

Người hâm mộ đang hướng sự chú ý đến iPhone Duo, chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple với màn hình gập bên trong và phần mềm được thiết kế lại nhằm mang đến trải nghiệm mượt mà. Đây có thể là sản phẩm thú vị nhất của Apple trong hơn một thập kỷ qua. Mặc dù vậy, thiết bị không tránh khỏi những hạn chế làm ảnh hưởng đến thói quen của người dùng iPhone.

Người dùng cần chuẩn bị chấp nhận một số hạn chế của iPhone Duo ẢNH: APPLE

Apple vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn những hạn chế mà các thiết bị gập khác đã gặp phải, như kém bền hơn iPhone 18 Pro. Nhưng đó không phải là điểm yếu duy nhất bởi một số yếu tố khác mà iFan có thể phải chấp nhận "hy sinh".

Không còn Face ID và nút điều khiển camera

Một trong những thiếu sót lớn nhất của iPhone Duo là việc loại bỏ Face ID để chuyển sang cảm biến vân tay. Người dùng giờ đây chỉ có thể xác thực bằng dấu vân tay hoặc mật khẩu, một điều có thể gây khó chịu cho những ai đã quen với sự tiện lợi của Face ID. Trong khi đó, Apple đã tích hợp cảm biến Touch ID vào nút nguồn, tương tự như trên các thiết bị gập của Samsung.

iPhone Duo cũng không có nút điều khiển camera, một tính năng được nhiều người dùng yêu thích trên các mẫu iPhone khác. Tuy tính năng này có thể không được lòng tất cả người dùng, nhưng việc thiếu nó có thể khiến những ai coi trọng khả năng chụp ảnh cảm thấy thất vọng. Có vẻ Apple định hình iPhone Duo như một thiết bị tiêu thụ nội dung hơn là một công cụ sáng tạo.

Camera còn nhiều điều cần cải thiện

Mặc dù được trang bị ba cụm camera, nhưng chất lượng hình ảnh không thể so sánh với iPhone 18 Pro. Cụm camera chính thiếu camera tele và các tính năng như máy quét LiDAR, trong khi camera selfie chỉ có độ phân giải 12 MP, thấp hơn so với 18 MP của iPhone 18 Pro.

Camera trên iPhone Duo không quá nổi bật về chất lượng ẢNH: APPLE

Cuối cùng, camera FaceTime ẩn dưới màn hình của iPhone Duo có thể không đạt chất lượng như mong đợi. Apple từ chối công bố thông số megapixel của camera này, dẫn đến sự lo ngại của người dùng đối với chất lượng hình ảnh. Mặc dù công nghệ camera dưới màn hình mang lại thiết kế liền mạch, chất lượng hình ảnh thường không được đảm bảo.

Đối với phần mềm, iPhone Duo cũng không được trang bị các tính năng mới như các công cụ Pro, khiến nó trở thành một bước thụt lùi so với các mẫu iPhone cao cấp khác. Những người yêu thích nhiếp ảnh có thể cảm thấy thiếu thốn khi không có các tính năng như ảnh ProRAW hay video không gian.

iPhone Duo liệu có đáng mua?

Đối với nhiều người, những sự đánh đổi nói trên cho một thiết bị gập hiện đại là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nếu chỉ chụp ảnh để sử dụng cá nhân hoặc đăng lên mạng xã hội, người dùng có thể không nhận thấy sự thiếu hụt về chất lượng. Tuy nhiên, những người đam mê nhiếp ảnh và yêu thích Face ID nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư ít nhất 65 triệu đồng cho một chiếc smartphone không hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của họ.