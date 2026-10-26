iPhone Duo bất ngờ giảm giá tại Trung Quốc

Theo báo cáo từ người dùng và các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc, iPhone Duo hiện được bán với giá thấp hơn giá khởi điểm chính thức ở nhiều khu vực, chủ yếu nhờ vào các chương trình trợ giá của các trang thương mại điện tử lớn.

Giá bán iPhone Duo đang giảm hơn 1 triệu đồng tại Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Cụ thể, Pinduoduo đã đưa iPhone Duo vào chương trình "Trợ giá 10 tỉ nhân dân tệ", với mức giảm khoảng 200 - 300 nhân dân tệ (tương đương 775.000 đồng đến 1,16 triệu đồng) so với giá ra mắt.

Được biết, vào ngày ra mắt, iPhone Duo đã được bán với mức giá cao hơn từ 1.500 - 2.000 nhân dân tệ so với giá bán lẻ trên thị trường thứ cấp. Nhưng chỉ hai ngày sau, một số trang web đã niêm yết giá thấp hơn cả giá bán chính thức.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng Apple trên khắp Trung Quốc vẫn không có hàng để khách hàng mua trực tiếp. Khi đặt hàng từ trang web chính thức của Apple, một số cấu hình vẫn hiển thị thời gian chờ giao hàng kéo dài đến tháng 1.2027. Phiên bản cơ bản 256 GB được ra mắt với giá 15.999 nhân dân tệ (khoảng 61,94 triệu đồng).

Người dùng Trung Quốc dễ dàng tìm kênh mua iPhone Duo hơn

Sự chuyển biến nhanh chóng từ giá cao do khan hiếm sang mức giảm giá nhẹ cho thấy sự chênh lệch giữa nguồn cung chính thức hạn chế và khả năng mua hàng linh hoạt hơn thông qua thương mại điện tử và các nhà bán lẻ được ủy quyền ở một số khu vực.

iPhone Duo chỉ vài phút là cháy hàng, có xứng với kỳ vọng?

Theo các nhà phân tích, nhu cầu dài hạn đối với iPhone Duo vẫn mạnh mẽ. IDC ước tính chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple có thể bán được hơn 10 triệu chiếc trong năm đầu tiên và chiếm khoảng 40% thị trường điện thoại gập toàn cầu vào năm 2027. Goldman Sachs cũng lạc quan khi dự báo 13 triệu chiếc iPhone Duo sẽ được bán ra vào năm 2026 và lên tới 33 triệu chiếc vào năm sau.

Mặc dù các kênh phân phối chính thức vẫn còn hạn chế, việc xuất hiện các mức giá thấp hơn giá niêm yết ở những khu vực đủ điều kiện đã mang đến cho một số người mua cơ hội dễ dàng hơn. Tuy nhiên, mức giảm giá và tình trạng hàng hóa cụ thể vẫn khác nhau tùy theo địa điểm và nền tảng, trong khi tình hình cung ứng vẫn đang được ổn định khi Apple xử lý lượng hàng tồn đọng.