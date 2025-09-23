Bí mật Apple giấu kín trong iPhone Air

Apple gọi iPhone Air là sản phẩm mang tính đột phá về ngoại hình. Nhưng bên trong chiếc điện thoại siêu mỏng này là một bộ vi xử lý mới, báo hiệu sự tập trung trở lại của 'táo khuyết' trong cuộc đua AI.

Tham vọng của Apple trong iPhone Air

Chip A19 Pro tùy chỉnh mang thay đổi lớn về kiến trúc, với các bộ tăng tốc thần kinh được bổ sung vào mỗi lõi GPU để tăng sức mạnh tính toán. Apple cũng ra mắt chip không dây đầu tiên dành cho iPhone, N1 và thế hệ thứ hai của modem iPhone C1X. Các nhà phân tích cho rằng động thái này giúp Apple kiểm soát toàn bộ chip lõi trong điện thoại của mình.



Chip A19 Pro trên iPhone Air ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

″Đó chính là điều kỳ diệu. Khi chúng tôi nắm quyền kiểm soát, chúng tôi có thể làm được những điều vượt xa khả năng của những bên phụ thuộc vào chip của đối tác", Tim Millet, Phó chủ tịch phụ trách kiến trúc nền tảng của Apple, cho biết.

Cho đến nay, Broadcom là nhà cung cấp chip không dây và Bluetooth chính cho iPhone, mặc dù Apple đã sản xuất chip mạng cho AirPods và Apple Watch trong gần một thập kỷ. Chip N1 của Apple có trong toàn bộ dòng iPhone 17 và iPhone Air.

Arun Mathias, Phó chủ tịch phụ trách công nghệ phần mềm và hệ sinh thái không dây của Apple, nói: "Một điều mọi người có thể không nhận ra là các điểm truy cập Wi-Fi thực sự góp phần vào việc nhận dạng vị trí của thiết bị. Bạn không cần sử dụng GPS, vốn tốn kém hơn về mặt điện năng. Bằng cách kết nối một cách liền mạch ở chế độ nền mà không cần đánh thức bộ xử lý ứng dụng, chúng tôi có thể thực hiện việc định vị hiệu quả hơn đáng kể".

Đối với modem iPhone, Qualcomm là nhà cung cấp duy nhất kể từ năm 2020. Tuy nhiên, đến tháng 2, khi Apple ra mắt chip C1 trên iPhone 16e, cuộc chơi đã thay đổi. Modem Qualcomm vẫn được dùng trong iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max, nhưng C1X của Apple lại có trong iPhone Air.

"Con chip này có thể chưa tốt bằng Qualcomm, xét về thông lượng và hiệu năng tổng thể, nhưng Apple có thể kiểm soát nó và giảm công suất tiêu thụ. Vì vậy, bạn sẽ có thời lượng pin tốt hơn", Ben Bajarin, CEO của Creative Strategies, công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ, nói với CNBC. Ông dự đoán Apple sẽ "loại bỏ hoàn toàn" chip Qualcomm trong "vài năm tới".

Mathias cho biết C1X "nhanh gấp đôi" C1 và "sử dụng ít hơn 30% năng lượng" so với modem Qualcomm trong iPhone 16 Pro.

Phần cứng AI là gốc của Apple

Sau khi iPhone 17 ra mắt, Apple gặp nhiều chỉ trích về việc chậm trễ trong cuộc đua AI. Tuy nhiên, với phong cách của "nhà táo", họ luôn muốn iPhone phải là nơi tốt nhất để các nhà phát triển AI đưa ứng dụng lên. Do đó Apple muốn từng bước làm chủ cả phần cứng trong cuộc đua AI.

Apple đã sử dụng AI hệ thống trên chip, hay SoC, từ khi chip dòng A ra mắt cùng iPhone 4 vào năm 2010. Thế hệ A19 Pro mới nhất có kiến trúc chip mới ưu tiên khối lượng công việc AI, bổ sung bộ tăng tốc thần kinh vào lõi GPU.

"Chúng tôi đang tập trung vào việc đảm bảo mọi điện thoại chúng tôi đang bán ra hôm nay, hoặc sắp bán ra, có khả năng xử lý tất cả các khối lượng công việc liên quan đến AI ngay trên thiết bị", Tim Millet nói.

Quyền riêng tư là lý do chính khiến Apple ưu tiên AI trên thiết bị, nhưng Millet cho biết còn có một lý do khác nữa. "Việc làm chủ phần cứng giúp mọi thứ hoạt động mượt mà hơn, phản hồi nhanh hơn. Chúng tôi biết mình có thể kiểm soát trải nghiệm tốt hơn nhiều", ông nói.

"Việc tích hợp bộ xử lý trên chip AI đang đạt đến hiệu năng ngang ngửa MacBook Pro. Đây là bước tiến lớn trong tính toán học máy. Khi nhìn vào cấu trúc xử lý của Neural Engine, bạn sẽ thấy rất nhiều phép toán ma trận dày đặc. Trước đây, GPU của chúng tôi chưa có khả năng đó. Nhưng giờ đây, A19 Pro đã làm được", Millet nói.



Hiện tại, Apple vẫn phụ thuộc vào các nhà sản xuất linh kiện nhỏ hơn, như Texas Instruments cho bộ nhớ và TSMC cho chip analog. Tuy nhiên, tất cả các chip lõi lớn hơn có thể sẽ do Apple thiết kế ngay từ năm sau.

"Chúng tôi kỳ vọng modem do Apple tự phát triển sẽ có mặt trên máy Mac, rồi iPad. Trong vài năm tới, nó sẽ có mặt trên toàn bộ danh mục sản phẩm", lãnh đạo Apple nói.