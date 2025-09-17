Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

CEO Tim Cook nói về 'cải tiến đáng kinh ngạc' trên iPhone Air

Kiến Văn
Kiến Văn
17/09/2025 14:26 GMT+7

Việc loại bỏ khe cắm SIM vật lý trên iPhone Air đã tạo ra không gian để mở rộng pin, giúp chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay vẫn đảm bảo thời lượng pin bền bỉ.

Trong sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào tuần trước, iPhone Air thu hút sự chú ý với thiết kế siêu mỏng chỉ 5,6 mm, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về hiệu suất pin của thiết bị này. Tuy nhiên, CEO Tim Cook của Apple đã đưa ra những nhận xét nhằm giải đáp thắc mắc của người dùng.

- Ảnh 1.

iPhone Air là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple

ẢNH: REUTERS

CEO Tim Cook khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng thời lượng pin của iPhone Air sẽ rất ấn tượng. Ông cho biết: "Chìa khóa nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn khe cắm thẻ SIM vật lý. Thiết bị chỉ hỗ trợ eSIM, cho phép chúng tôi mở rộng pin đến những khu vực trước đây chỉ có SIM vật lý. Quả thực, đây là một cải tiến đáng kinh ngạc". Ông Cook cũng nhấn mạnh rằng người dùng sẽ rất hài lòng với thời lượng pin của sản phẩm này.

Galaxy S25 Edge cũng chào thua iPhone Air về độ mỏng

Được biết, iPhone Air là mẫu iPhone đầu tiên trên toàn cầu không hỗ trợ SIM vật lý. Trong khi các mẫu iPhone tại Mỹ đã chuyển sang sử dụng eSIM trong vài năm qua, các phiên bản khác vẫn giữ khe SIM. Nhưng với iPhone Air cho tất cả các thị trường, Apple đã quyết định loại bỏ khay SIM để tối ưu hóa không gian cho pin trong thiết kế siêu mỏng của máy.

Sự ra mắt của iPhone Air diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp smartphone đang hướng tới thiết kế mỏng nhẹ. Trước đó, Samsung cũng đã giới thiệu Galaxy S25 Edge với thiết kế siêu mỏng nhưng có pin nhỏ hơn so với các phiên bản trước. Vì Samsung vẫn giữ khe cắm SIM, điều này khiến Galaxy S25 Edge dày hơn một chút so với iPhone Air.

Apple ra mắt iPhone Air 'đột phá' với giá 999 USD

Apple dường như đang đặt ưu tiên vào độ mỏng, vì vậy quyết định loại bỏ hoàn toàn khay SIM được xem là hướng đi mới của công ty nhằm nâng cao tiêu chuẩn thiết kế của iPhone Air. Với độ dày chỉ 5,6 mm, iPhone Air mỏng hơn khoảng 2 mm so với Galaxy S25 Edge.

Dĩ nhiên, người dùng vẫn cần trải nghiệm thực tế để xác nhận tuyên bố của CEO Tim Cook về thời lượng pin. Mặc dù lý thuyết cho thấy máy có thể hoạt động cả ngày, hiệu suất thực tế sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng. Nhiều người đang tò mò liệu độ mỏng cực độ có phải là một sự đánh đổi hợp lý hay không và liệu Apple có thực sự đạt được sự cân bằng như đã hứa hẹn?

