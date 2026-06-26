Apple tăng giá hàng loạt sản phẩm tại Việt Nam

Apple tăng giá MacBook và iPad tại Việt Nam

Mức chênh lệch giá được áp dụng ngay sau khi hệ thống cửa hàng trực tuyến của Apple mở cửa trở lại sau một đợt gián đoạn kỹ thuật ngắn. Đối với ngành hàng máy tính xách tay, phiên bản tiêu chuẩn của MacBook Neo tăng từ 16,49 triệu đồng lên 19,49 triệu đồng, dù trước đó thiết bị này được xem là dòng máy giá rẻ hướng đến học sinh, sinh viên. Trước đó, đã có những thời điểm người dùng "săn sale" sản phẩm thành công với mức giá chỉ quanh 14 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn.

Dòng sản phẩm chủ lực MacBook Air sử dụng chip M5 phiên bản 13 inch có giá khởi điểm mới là 35,99 triệu đồng (tăng 6 triệu đồng), trong khi phiên bản 15 inch tăng từ 34,99 triệu đồng lên 41,99 triệu đồng. Ở phân khúc cao cấp, chiếc MacBook Pro 14 inch trang bị chip M5 Pro cũng ghi nhận mức giá mới lên tới 68,99 triệu đồng, cao hơn 9 triệu đồng so với trước đây.

Apple tăng giá hàng loạt thiết bị, trong đó MacBook là dòng sản phẩm được điều chỉnh nhiều Ảnh: Anh Quân

Xu hướng tăng giá tương tự cũng xuất hiện ở ngành hàng máy tính bảng. Phiên bản iPad Air 11 inch (dung lượng 128 GB, kết nối Wi-Fi) có giá điều chỉnh là 20,99 triệu đồng thay vì mức 16,68 triệu đồng trước đó. Trong khi dòng iPad Pro 11 inch bản 256 GB Wi-Fi tăng thêm 5,6 triệu đồng, đẩy giá khởi điểm lên mức 35,59 triệu đồng.

Cơn sốt hạ tầng AI "vắt kiệt" nguồn cung chip nhớ toàn cầu

Theo công bố từ nhà sản xuất, nguyên nhân của đợt tăng giá này xuất phát từ áp lực chi phí linh kiện gia tăng đột biến, đặc biệt là các loại chip nhớ và ổ cứng lưu trữ. Sự mở rộng nhanh chóng của hệ thống trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn thế giới đã hút cạn nguồn cung bộ nhớ, do các nhà sản xuất bán dẫn chuyển dịch dây chuyền sang phục vụ dòng chip nhớ băng thông cao dùng cho máy chủ.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu Counterpoint Research cho thấy giá của các loại chip nhớ và linh kiện lưu trữ đã tăng gấp 4 lần chỉ trong vòng ba quý gần nhất.

Để duy trì biên lợi nhuận, hãng bắt buộc phải loại bỏ các cấu hình dung lượng thấp có giá rẻ để thiết lập mức giá khởi điểm mới cao hơn đối với người dùng. Trước khi đợt tăng giá này diễn ra tại Việt Nam, động thái tương tự đã được áp dụng trên dòng máy tính Mac mini tại thị trường quốc tế khi tùy chọn dung lượng 256 GB bị khai tử, đẩy mức giá sàn của dòng máy này lên cao hơn.

Lộ trình tăng giá iPhone

Thị trường iPhone được dự báo biến động vì chi phí linh kiện tăng phi mã Ảnh: Anh Quân

Cơn bão giá linh kiện được dự báo sẽ không dừng lại ở kệ hàng máy tính hay máy tính bảng, mà chuẩn bị đổ bộ lên dòng sản phẩm cốt lõi là điện thoại thông minh. Theo dự báo từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, nhằm đảm bảo năng lực vận hành tính năng trợ lý ảo và công cụ AI độc quyền vốn đòi hỏi khắt khe về phần cứng, toàn bộ các thế hệ iPhone mới bắt buộc phải chuyển sang cấu hình dung lượng bộ nhớ RAM tối thiểu là 12 GB.

Việc nâng cấp phần cứng mang tính bắt buộc, cộng hưởng với chi phí vật liệu đắt đỏ, ước tính sẽ làm tăng thêm từ 150 đến 200 USD (tương đương hơn 5 triệu đồng) chi phí linh kiện đầu vào cho mỗi sản phẩm được xuất xưởng.

Hệ quả tất yếu của áp lực chi phí là việc điều chỉnh giá bán thương mại đối với các thế hệ điện thoại tiếp theo. Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, người tiêu dùng Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với mức giá khởi điểm cao hơn đáng kể đối với thế hệ iPhone 17 được sản xuất trong nửa cuối năm nay, cũng như thế hệ iPhone 18 trong chu kỳ công nghệ tiếp theo. Trong đó, các phiên bản Pro cao cấp và các cấu hình có dung lượng bộ nhớ lớn sẽ là những đối tượng chịu tác động tài chính nặng nề nhất từ chiến lược định giá mới.