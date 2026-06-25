Giá laptop tăng nhưng nhu cầu mua sắm không giảm

Áp lực linh kiện đẩy giá laptop tăng vọt

Theo các báo cáo từ các hãng nghiên cứu thị trường lớn như TrendForce và IDC, trong nửa đầu năm 2026, thị trường công nghệ toàn cầu đang trải qua đợt biến động giá dữ dội nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự bùng nổ của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu.

Các tập đoàn sản xuất bán dẫn lớn như Samsung, Micron và SK Hynix đã đồng loạt dịch chuyển phần lớn năng lực sản xuất chip nhớ để ưu tiên phục vụ cho hệ thống máy chủ AI, khiến nguồn cung dành cho phân khúc thiết bị cá nhân (gồm cả PC và laptop) bị thu hẹp đáng kể.

Giá laptop tăng do thiếu nguồn cung linh kiện nhưng nhu cầu thị trường không có dấu hiệu hạ nhiệt Ảnh: Anh Quân

Tính đến đầu năm 2026, giá DRAM toàn cầu đã tăng tới 171%, trong khi bộ nhớ flash NAND - thành phần cốt lõi của ổ cứng SSD - ghi nhận mức tăng kỷ lục 246%. Đi cùng với đó, các nhà sản xuất bộ vi xử lý (CPU) lớn như Intel hay AMD cũng điều chỉnh tăng giá bán chip từ 15% trở lên.

Do tổng chi phí linh kiện đầu vào tăng phi mã, giá bán lẻ laptop trên thị trường Việt Nam trong quý 2/2026 đã tăng khoảng 30% đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tác động rõ rệt nhất nằm ở phân khúc phổ thông dưới 15 triệu đồng, khi nhiều dòng máy rơi vào tình trạng khan hàng và không có model thay thế tương đương.

Phân hóa hành vi người dùng và sức hút từ laptop AI

Dù đối mặt với "cơn bão giá", sức mua tại thị trường Việt Nam trong quý 2 vừa qua không hề suy giảm, trái lại còn tăng trưởng ổn định. Đại diện từ các nhà phân phối công nghệ lớn trong nước nhận định thị trường vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhờ bước vào chu kỳ thay mới sản phẩm sau giai đoạn bùng nổ nhu cầu từ những năm trước, kết hợp xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Trước thực tế giá cả leo thang, tệp khách hàng học sinh, sinh viên - động lực mua sắm chính của mùa quý 3 - đang có sự phân hóa hành vi rõ rệt thành hai nhóm chính. Một nhóm tối ưu hóa ngân sách bằng cách lựa chọn các dòng máy có cấu hình cơ bản vừa đủ, tập trung vào tính năng tối thiểu để phục vụ việc học tập hằng ngày. Nhóm còn lại sẵn sàng chi khoản ngân sách lớn hơn (dao động từ 20 đến 30 triệu đồng) để đầu tư vào các dòng laptop cao cấp tích hợp AI.

Sự trỗi dậy của các dòng laptop AI trang bị bộ vi xử lý thế hệ mới (tích hợp sẵn nhân NPU hiệu năng cao) đang trở thành điểm sáng lớn nhất của thị trường. Thay vì làm nhiệm vụ hiển thị và nhập liệu thông thường, laptop năm 2026 được người dùng kỳ vọng đóng vai trò như một trợ lý cá nhân. Khả năng chạy mượt mà các ứng dụng AI ngay trên thiết bị mà không cần kết nối đám mây, bảo mật dữ liệu tốt và thời lượng pin được cải thiện là những lý do khiến dòng máy này được săn đón mạnh mẽ trước thềm năm học mới.

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Dự báo quý 3 và các giải pháp kích cầu

Các chuyên gia phân tích ngành nhận định, quý 3/2026 với trọng tâm là tháng 7 và tháng 8 vẫn là đợt cao điểm mua sắm lớn nhất trong năm của thị trường laptop. Do máy tính là công cụ học tập thiết yếu không thể thay thế, nhu cầu của người tiêu dùng sẽ không bị triệt tiêu mà chỉ dịch chuyển linh hoạt giữa các phân khúc giá và thương hiệu.

Để đồng hành cùng người dùng trong bối cảnh giá cả leo thang, các chuỗi bán lẻ và đại lý phân phối tại Việt Nam đang đồng loạt triển khai nhiều chương trình khuyến mại và giải pháp tài chính linh hoạt. Đối với nhóm khách hàng giảng viên và học sinh, sinh viên (nhóm ngành giáo dục), nhiều nơi áp dụng chính sách giảm giá trực tiếp từ 5% (tối đa 1 triệu đồng) đi kèm gói quà tặng thiết thực như balo, phụ kiện học tập.

Nhằm giải quyết rào cản về giá sắm máy mới, giải pháp kích cầu như trợ giá thu cũ đổi mới lên đời laptop AI (mức hỗ trợ có thể lên tới 4 triệu đồng) cùng chính sách trả góp 0 đồng trả trước, miễn phí lãi suất đang được áp dụng rộng rãi. Các chương trình liên kết thanh toán qua ví điện tử hoặc thẻ tín dụng ngân hàng cũng được đẩy mạnh nhằm tối ưu chi phí cho phụ huynh và học sinh.

Theo dự báo xa hơn từ các chuyên gia bán dẫn, tình trạng thiếu hụt chip nhớ và đà tăng giá của DRAM, SSD nhiều khả năng phải đến sau quý 3/2027 mới bắt đầu hạ nhiệt. Điều này đồng nghĩa với việc mức giá laptop khó có thể giảm sâu trong vòng một năm tới.