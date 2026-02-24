Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Năm 2026 hứa hẹn bứt phá của MacBook

Kiến Văn
Kiến Văn
24/02/2026 09:52 GMT+7

2026 hứa hẹn sẽ là một năm đầy bứt phá cho dòng MacBook của Apple, bắt đầu với sự kiện đầu tiên trong năm diễn ra trong vài tuần tới.

Bên cạnh việc ra mắt các chip xử lý M-series nhanh hơn cho dòng Mac, Apple được cho là sẽ giới thiệu nhiều tính năng mới trên MacBook và khiến người dùng phải thốt lên: "Cuối cùng cũng có rồi!". Dưới đây là 4 thông báo quan trọng liên quan đến dòng MacBook mà người dùng kỳ vọng sẽ chứng kiến trong năm nay.

Năm bứt phá của MacBook - Ảnh 1.

MacBook giá rẻ sẽ được bán với giá khoảng 599 USD

ẢNH: REUTERS

MacBook giá rẻ

Người hâm mộ iPhone từ lâu đã mong chờ một chiếc MacBook giá rẻ, với mức dưới 999 USD của MacBook Air, thay vì chỉ là các mẫu cũ hơn. Cuối cùng, chiếc máy tính mơ ước này có thể sẽ được giới thiệu trong sự kiện được Apple tổ chức đồng thời vào ngày 4.3 tại New York (Mỹ), London (Anh) và Thượng Hải (Trung Quốc).

Được cho là có giá khoảng 599 USD, chiếc MacBook mới sẽ sử dụng chip A18 Pro hoặc A19 Pro vốn dành cho iPhone, đi kèm màn hình nhỏ hơn và ít cổng USB hơn so với MacBook Air, nhưng vẫn đủ mạnh cho các tác vụ hằng ngày.

MacBook Pro với màn hình OLED

Sau khi ra mắt MacBook Pro M1 Pro/M1 Max vào năm 2021 với màn hình Liquid Retina XDR, Apple dự kiến sẽ nâng cấp màn hình cho MacBook Pro vào năm 2026. Cụ thể, màn hình Ultra Retina XDR với công nghệ OLED, được giới thiệu lần đầu trên iPad Pro M4, sẽ mang lại cho MacBook Pro khả năng hiển thị độ sáng cao và độ chính xác màu sắc ấn tượng.

Được biết, người dùng MacBook Pro đã mong đợi điều này từ khá lâu. Nhiều khả năng, màn hình OLED sẽ xuất hiện trên MacBook Pro M6 Pro và M6 Max vào cuối năm nay.

MacBook Pro màn hình cảm ứng

Một trong những câu hỏi thường gặp từ người dùng Windows là: "Khi nào MacBook mới có màn hình cảm ứng?". Có thể câu trả lời sẽ đến ngay trong năm nay khi Apple dự kiến ra mắt chiếc MacBook đầu tiên có màn hình cảm ứng vào mùa thu.

Năm bứt phá của MacBook - Ảnh 2.

Màn hình cảm ứng sẽ được hiện thực hóa trên MacBook Pro ra mắt năm nay?

ẢNH: K. VĂN

Năm 2026 đánh dấu 20 năm ngày ra mắt MacBook Pro, vì vậy không bất ngờ nếu Apple muốn tạo một dấu ấn lớn cho dòng sản phẩm này. Bên cạnh màn hình cảm ứng, MacBook Pro mới dự kiến sẽ đi kèm thiết kế mỏng hơn và chip M6 Pro và Max nhanh hơn.

MacBook hỗ trợ 5G

Nhiều người dùng MacBook lâu năm thắc mắc tại sao Apple chưa trang bị modem cho MacBook, trong khi dòng iPad đã có. Thắc mắc này càng có cơ sở sau khi Apple ra mắt modem di động tự sản xuất đầu tiên trong iPhone 16e và iPad Pro.

Với modem C2 dự kiến ra mắt vào năm 2026, khả năng hỗ trợ mmWave sẽ mở rộng sang nhiều thiết bị, bắt đầu với MacBook Pro M6 Pro và M6 Max. 

MacBook Apple Macbook Pro Màn hình OLED màn hình cảm ứng
