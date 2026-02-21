Những sản phẩm Apple được chờ đợi nhất có thể ra mắt ngày 4.3

Mặc dù nội dung thư mời không tiết lộ thông tin cụ thể nào, nhiều người dự đoán Apple sẽ giới thiệu một số sản phẩm mới, bao gồm một MacBook giá rẻ và một iPad tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Dựa vào các rò rỉ, dưới đây là một số sản phẩm mà người dùng kỳ vọng sẽ ra mắt tại sự kiện.

Một loạt MacBook thế hệ mới có thể sắp ra mắt ẢNH: PCMAG

MacBook 12 inch giá rẻ

Apple từng phát hành MacBook 12 inch vào năm 2015 và phiên bản nâng cấp năm 2017, nhưng đã ngừng sản xuất do doanh số không khả quan. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng MacBook 12 inch xứng đáng có cơ hội trở lại, đặc biệt nếu được định giá hợp lý hơn mức 1.299 USD của các mẫu trước đây.

Theo các báo cáo, phiên bản MacBook 12 inch mới có thể được bán với giá khởi điểm chỉ 599 USD, trang bị bộ xử lý A-series thường thấy trên iPhone và iPad. Kết quả là sản phẩm có thể sử dụng chip A18 Pro và hỗ trợ Apple Intelligence. Ngoài ra, phiên bản mới có thể có nhiều màu sắc khác nhau, phù hợp với logo Apple trên thiệp mời.

MacBook Pro và MacBook Air mới

Đối với những người tìm kiếm một chiếc máy tính xách tay mạnh mẽ hơn, Apple dự kiến sẽ giới thiệu chip M5 cho dòng MacBook Pro và MacBook Air. Phiên bản MacBook Pro 14 inch đã được nâng cấp với chip M5 vào tháng 10 năm ngoái và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Vào ngày 4.3 tới, người dùng có thể mong đợi sự xuất hiện của chip M5 Pro và M5 Max cho cả hai mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch. Trong khi đó, MacBook Air 13 inch và 15 inch cũng có khả năng được nâng cấp lên chip M5.

iPad cơ bản sắp được nâng tầm nhờ các tính năng AI ẢNH: PCMAG

iPad tích hợp Apple Intelligence

iPad cơ bản hiện tại sử dụng chip A16, vốn không đủ mạnh để hỗ trợ Apple Intelligence. Dự kiến, iPad thế hệ thứ 12 sẽ được trang bị chip A18 Pro, mặc dù thiết kế vẫn giữ nguyên. Một chiếc iPad tích hợp AI có thể thu hút thêm nhiều người dùng, mặc dù Apple vẫn đang gặp khó khăn trong việc phát triển Siri thành một trợ lý AI hoàn chỉnh.

Nâng cấp iPad Air

iPad Air hiện tại sử dụng chip M3, vì vậy việc nâng cấp sản phẩm này là điều cần thiết. Cả hai phiên bản 11 inch và 13 inch dự kiến sẽ nhận được cải tiến về hiệu năng, có thể bao gồm chip N1 cho Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, cùng modem C1 cho 5G và LTE.

iPhone 17e

Mặc dù không có ý định mua iPhone mới, iPhone 17e có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho những người có ngân sách hạn chế.

Phiên bản kế nhiệm iPhone 16e sắp ra mắt ẢNH: PCMAG

Là phiên bản kế nhiệm của iPhone 16e, iPhone 17e dự kiến sẽ sử dụng chip A19, chip N1 cho Wi-Fi 7, kết nối Bluetooth 6 và modem C1X cho 5G và LTE. Giá bán khởi điểm của iPhone 17e được cho là 599 USD, tương đương với phiên bản tiền nhiệm.