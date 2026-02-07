iPhone 17e xuất hiện trong chuỗi cung ứng, ra mắt mồng 3 tết?

Theo Macworld, iPhone 17e có thể được công bố sớm nhất vào giữa tháng 2, trùng hợp với thời điểm ra mắt của iPhone 16e vào năm trước. Đáng chú ý, ngày ra mắt rơi vào thứ năm (19.2, tức mồng 3 Tết Nguyên đán), một ngày không thường thấy trong lịch công bố sản phẩm của Apple khi công ty thường chọn thứ hai, ba hoặc đôi khi là thứ tư.

Bản kế nhiệm của iPhone 16e đang cận kề ngày ra mắt? ẢNH: ANH QUÂN

Được biết, mặc dù Apple không chia sẻ thông tin về các sản phẩm sắp ra mắt với các nhà sản xuất phụ kiện, tuy nhiên các công ty này thường dựa vào thông tin nội bộ để lên kế hoạch cho sản phẩm của mình. Nhiều khả năng, Apple sẽ ra mắt iPhone 17e thông qua một thông cáo báo chí, tương tự như iPhone 16e vào năm ngoái.

iPhone 17e có gì thú vị?

Các báo cáo mới đây chỉ ra rằng, iPhone 17e sẽ khắc phục một trong những điểm yếu của iPhone 16e: Công nghệ MagSafe cho sạc không dây với công suất lên đến 25W, trong khi iPhone 16e chỉ hỗ trợ sạc không dây Qi 7,5W. Mặc dù mẫu điện thoại mới có thể vẫn chỉ có một camera ở mặt sau và giữ nguyên thiết kế tai thỏ, có khả năng Apple sẽ tích hợp modem C1 thế hệ tiếp theo.

Tin đồn về iPhone 17e đã xuất hiện trong vài tháng qua, với thông tin gần đây từ trang The Information xác nhận thiết bị này sẽ được trang bị MagSafe. Ngoài ra, Apple có thể mang tính năng Precision Finding đến mẫu máy mới, điều mà iPhone 16e không có.

Với việc iPhone 16e và 17e ra mắt vào mùa xuân và các mẫu cao cấp vào mùa thu, Apple đang thiết lập chu kỳ ra mắt hai lần một năm cho dòng iPhone của mình. Thậm chí, một số rò rỉ cho biết Apple có ý định dời lịch ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn sang đầu năm 2027, bên cạnh iPhone 18e.