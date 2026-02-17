Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thư mời mới của Apple hé lộ đợt công bố sản phẩm đầu năm

Kiến Văn
Kiến Văn
17/02/2026 10:52 GMT+7

Apple đã công bố kế hoạch tổ chức một sự kiện mang tên "Special Experience", tạm dịch "Trải nghiệm đặc biệt", vào lúc 21 giờ ngày 4.3 theo giờ Việt Nam.

Sự kiện Special Experience sẽ được Apple tổ chức tại ba thành phố lớn: New York (Mỹ), London (Anh) và Thượng Hải (Trung Quốc). Công ty đã gửi lời mời đến các nhân vật truyền thông, trở thành lời mời thứ hai trong năm nay. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Apple sử dụng thuật ngữ "Experience" để mô tả sự kiện của mình.

Thư mời mới của Apple hé lộ đợt công bố sản phẩm đầu năm - Ảnh 1.

Apple chốt ngày tổ chức sự kiện tiếp theo là 4.3

ẢNH: APPLE

Theo báo cáo từ Mark Gurman của Bloomberg, với nhiều tin đồn về các sản phẩm mới như iPhone, Mac và iPad, Apple có thể sẽ công bố một số sản phẩm này vài ngày trước sự kiện "Experience". Sự kiện sẽ bao gồm một buổi trải nghiệm thực tế dành cho các phóng viên vào ngày 4.3. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin về việc Apple sẽ phát trực tiếp sự kiện cho công chúng hay không.

Trong bản tin Power On gần đây, ông Gurman tiết lộ việc ra mắt các mẫu máy Mac, iPad và iPhone 17e mới có thể sắp diễn ra. Tại sự kiện "Apple Experience" gần đây, công ty đã công bố gói Creator Studio và tổ chức một sự kiện với những người có tầm ảnh hưởng, nhưng không đề cập đến việc ra mắt sản phẩm nào.

Điểm nhấn tại sự kiện sắp tới của Apple

iPhone 17e được dự đoán sẽ là sản phẩm nổi bật trong sự kiện sắp tới. Nếu Apple tiếp tục theo lịch trình ra mắt như năm ngoái với iPhone 16e, tuần đầu tiên của tháng 3 sẽ là thời điểm hợp lý để công ty giới thiệu mẫu máy mới với một số tính năng cải tiến. Mặc dù iPhone 17e không phải là bản nâng cấp lớn cho những người đã sở hữu iPhone 16e, sản phẩm có thể thu hút những ai đang sử dụng iPhone SE 3 hoặc các mẫu cũ hơn.

Thư mời mới của Apple hé lộ đợt công bố sản phẩm đầu năm - Ảnh 2.

Phiên bản kế nhiệm của iPhone 16e sắp ra mắt

ẢNH: APPLE

Các tin đồn cho biết iPhone 17e sẽ có thiết kế Dynamic Island thay vì "tai thỏ" như iPhone 14. Mặc dù vẫn sử dụng màn hình OLED 60 Hz, sản phẩm được kỳ vọng sẽ trang bị chip A19 mạnh mẽ hơn, cùng với công nghệ xử lý hình ảnh nâng cấp và khả năng tương thích MagSafe - một tính năng còn thiếu ở thế hệ hiện tại.

Ngoài iPhone, Apple cũng có thể công bố các mẫu máy Mac và iPad mới. Ông Gurman cho biết công ty đang chuẩn bị ra mắt MacBook Pro M5 Pro và M5 Max, một MacBook giá rẻ sử dụng chip iPhone, cùng một mẫu iPad cơ bản và một chiếc iPad Air mới. Tuy nhiên, không có sản phẩm nào trong số này được cho là đủ quan trọng để tổ chức một sự kiện lớn.

