Loạt sản phẩm đầu năm của Apple có gì đáng mua?

Dù là dòng sản phẩm hướng đến tiết kiệm ngân sách, nhưng mẫu iPhone 17e năm 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ những trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các dòng Pro cao cấp. Đây chính là 'phát súng' đầu tiên của Apple trong cuộc chiến giành lại thị phần từ các đối thủ Android.

Loạt sản phẩm chuẩn bị bùng nổ đầu năm 2026 của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

iPhone 17e: 'Vũ khí' giá rẻ chiến lược

Mở màn cho chiến dịch năm 2026 là iPhone 17e, mẫu smartphone thay thế cho iPhone 16e. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, dù là dòng máy giá rẻ, iPhone 17e vẫn được ưu ái trang bị chip A19 mạnh mẽ (vốn dành cho dòng flagship) cùng sạc không dây MagSafe.

Đáng chú ý, đây sẽ là thiết bị đầu tiên sử dụng chip modem và kết nối không dây tự sản xuất của Apple. Với mức giá 599 USD (khoảng 15,5 triệu đồng), Apple không giấu giếm ý đồ 'tuyên chiến' trực tiếp với các đối thủ Android tại các thị trường mới nổi và phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Nâng cấp 'bình cũ rượu mới' cho iPad

Dòng iPad cũng nhận được những thay đổi quan trọng về nội lực. iPad tiêu chuẩn lần đầu tiên được tích hợp chip A18 để hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence, biến đây thành chiếc máy tính bảng tích hợp AI rẻ nhất của hãng.

Trong khi iPad Air tiến lên chip M4, thì iPad mini lại là cái tên gây chú ý nhất khi cuối cùng đã sở hữu màn hình OLED rực rỡ sau nhiều năm chờ đợi. Tuy nhiên, ngoại hình của các dòng máy này được dự báo sẽ không có sự thay đổi đột phá nào.

Kỷ nguyên chip Apple M5 và chiếc MacBook 'siêu tiết kiệm'

Tháng 3.2026 dự kiến sẽ là thời điểm MacBook Pro (14 inch và 16 inch) và MacBook Air chính thức bước sang thế hệ chip M5. Đi kèm với hệ điều hành macOS 26.3, những cỗ máy này hứa hẹn một bước nhảy vọt về hiệu suất xử lý và đồ họa, dự kiến lên kệ ngay trong tuần lễ từ ngày 2.3.

Thú vị hơn cả là sự xuất hiện của một dòng MacBook hoàn toàn mới nhỏ hơn 13 inch, giá rẻ và chạy chip của iPhone thay vì dòng M. Đây được xem là 'đòn đánh' của Apple dành cho Chromebook trong thị trường giáo dục, giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái macOS với chi phí thấp hơn bao giờ hết.