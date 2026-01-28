Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Apple sẽ 'sửa sai' khi ra mắt iPhone 17e?

Kiến Văn
Kiến Văn
28/01/2026 20:20 GMT+7

Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 17e vào đầu năm nay nhằm giúp người dùng có cái nhìn tốt hơn về "iPhone giá rẻ" sau những gì đã xảy ra với iPhone 16e.

Hiện tại vẫn chưa rõ việc Apple sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu iPhone 17e vào mùa xuân hay chỉ đơn giản đưa ra thông cáo báo chí. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng một thông báo chính thức sẽ được Apple công bố trong vài tuần tới.

Sau khi chứng kiến doanh số iPhone 16e không đạt kỳ vọng do hạn chế một số tính năng, Apple dường như đã rút ra bài học cho thế hệ tiếp theo. Mặc dù iPhone 17e không được kỳ vọng mang đến nhiều tính năng mới, tuy nhiên đây sẽ là lựa chọn hợp lý cho những người có ngân sách hạn chế.

Apple sẽ đối xử với 'iPhone giá rẻ' tốt hơn khi ra mắt iPhone 17e? - Ảnh 1.

Apple sẽ đối xử với 'iPhone giá rẻ' tốt hơn khi ra mắt iPhone 17e?

ẢNH: DIGITALTRENDS

Những thay đổi đầy hứa hẹn trên iPhone 17e

Đầu tiên, iPhone 17e có thể sẽ loại bỏ phần "tai thỏ" truyền thống để thay thế bằng thiết kế Dynamic Island giống như những gì Apple đã áp dụng cho các mẫu iPhone mới hơn. Mặc dù thiết kế tổng thể không có nhiều khác biệt, việc áp dụng Dynamic Island sẽ mang đến diện mạo mới cho iPhone 17e.

Về hiệu năng, iPhone 17e dự kiến sẽ được trang bị chip A19 hứa hẹn cải thiện khả năng xử lý và hiệu suất đồ họa. Mặc dù vậy, Apple có thể sẽ sử dụng lại các chip không đạt tiêu chuẩn từ iPhone 17 để giảm chi phí sản xuất.

Một trong những điểm yếu của iPhone 16e là thiếu khả năng sạc nhanh MagSafe. Tuy nhiên, iPhone 17e có thể sẽ giải quyết hạn chế này và cho phép người dùng sạc không dây với tốc độ lên đến 15W, từ đó mở rộng khả năng sử dụng với nhiều phụ kiện MagSafe.

Đối với lĩnh vực camera, iPhone 17e dự kiến không có nhiều nâng cấp so với mẫu tiền nhiệm khi vẫn giữ nguyên camera ở mặt trước và một camera ở mặt sau. Tuy nhiên, chip A19 có thể cải thiện hiệu suất xử lý hình ảnh.

Cuối cùng, iPhone 17e nhiều khả năng sẽ được trang bị modem C1X không chỉ nhanh gấp đôi mà còn tiết kiệm năng lượng hơn so với modem C1 có trên iPhone 16e. Apple cũng đang phát triển modem thế hệ mới cho các mẫu iPhone 18 trong tương lai.

Những cải tiến này khiến iPhone 17e hứa hẹn trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho người dùng trong phân khúc điện thoại giá rẻ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
