iPhone 17e sẽ thay đổi cách người dùng nhìn về iPhone tầm trung

Theo Tom's Guide, iPhone 17e được cho là sẽ sở hữu thiết kế nhằm thu hút những khách hàng không muốn chi quá nhiều cho các sản phẩm cao cấp và sẵn sàng chấp nhận một số sự đánh đổi về tính năng để sở hữu một chiếc điện thoại giá phải chăng hơn.

Bản kế nhiệm của iPhone 16e hứa hẹn mang đến nâng cấp lớn về sạc không dây ẢNH: ANH QUÂN

iPhone 17e có thể sẽ được trang bị chip mới tương tự với iPhone 17, đồng thời có khả năng chuyển từ màn hình notch sang màn hình Dynamic Island. Ngoài ra, vật liệu Ceramic Shield 2, được giới thiệu vào mùa thu năm ngoái, cũng có thể xuất hiện trên mẫu điện thoại này.

Vũ khí tạo nên sự khác biệt của iPhone 17e

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 17e là tính năng sạc không dây. Mặc dù mẫu iPhone 16e đã hỗ trợ sạc không dây, tuy nhiên sản phẩm này cũng như Pixel 9a đều không hỗ trợ chuẩn sạc không dây mới nhất mà chỉ sử dụng chuẩn Qi cũ với tốc độ sạc tối đa khoảng 7,5W.

Với công nghệ sạc không dây Qi2, iPhone 17e sẽ cung cấp tốc độ sạc nhanh hơn và kết nối an toàn hơn. Công nghệ này cho phép điện thoại tương thích với các phụ kiện sử dụng nam châm, như pin dự phòng và ví điện tử. Được biết, iPhone 17 hiện có thể sạc không dây với tốc độ 25W cho các thiết bị tương thích MagSafe, cùng tốc độ sạc có dây lên đến 29W qua cổng USB-C.

Hỗ trợ sạc không dây Qi2 sẽ là một điểm cộng lớn cho iPhone 17e, giúp người dùng không phải lo lắng về việc tìm kiếm cáp sạc hay đặt điện thoại ở vị trí chính xác trên đế sạc. Nếu iPhone 17e được trang bị tính năng này, nó sẽ trở thành một trong những chiếc điện thoại tầm trung hiếm hoi có hỗ trợ Qi2, đặc biệt nếu Apple giữ nguyên mức giá khởi điểm 599 USD cho sản phẩm.

Mặc dù iPhone 17e có thể không phải là sản phẩm thú vị nhất trong năm nay của Apple, vốn nhiều khả năng thuộc về iPhone Fold, tuy nhiên sản phẩm vẫn có khả năng thu hút nhiều khách hàng, đặc biệt nếu được bổ sung những tính năng còn thiếu so với iPhone 16e.