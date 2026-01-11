Cách tối ưu hóa trải nghiệm sạc không dây

Mặc dù vậy, để tối ưu hóa trải nghiệm sạc không dây, người dùng cần từ bỏ một số thói quen xấu và hiểu rõ hơn về công nghệ này.

Sạc không dây chuẩn Qi đang ngày càng được phổ biến rộng rãi ẢNH: TECHRADAR

Cụ thể, sạc Qi là một tiêu chuẩn sạc không dây được sử dụng rộng rãi trên hầu hết thiết bị hiện đại. Các bộ sạc và điện thoại tương thích với chuẩn Qi tuân theo quy trình truyền tải điện năng và an toàn giống như sạc không dây tiêu chuẩn. Điểm khác biệt chính là sạc Qi được chứng nhận và tiêu chuẩn hóa nhằm đảm bảo hiệu suất ổn định và tích hợp các tính năng an toàn như phát hiện vật thể lạ giúp ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt cho thiết bị.

Sạc Qi cho phép các thiết bị từ nhiều thương hiệu khác nhau sử dụng cùng một đế sạc nhờ vào các yêu cầu về khả năng tương thích và an toàn. Ngược lại, sạc không dây tiêu chuẩn là thuật ngữ rộng hơn cho việc truyền tải điện năng bằng cảm ứng mà không cần dây cáp, thường không có chứng nhận chính thức dẫn đến việc thiếu các tính năng an toàn tích hợp.

Cách nhận biết bộ sạc không dây đạt chứng nhận Qi

Để xác định bộ sạc không dây có được chứng nhận Qi hay không, người dùng hãy tìm logo Qi hoặc kiểm tra thông tin từ nhà sản xuất. Đối với điện thoại, người dùng nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc trang web của nhà sản xuất.

Bên cạnh biểu tượng Qi, người dùng có thể xác định chuẩn sạc không dây này thông qua tài liệu của nhà sản xuất ẢNH: THE VERGE

Sạc không dây từng chỉ là công nghệ thử nghiệm, nhưng tiêu chuẩn Qi đã đánh dấu một bước ngoặt lớn vào năm 2008 khi nhằm mục tiêu tạo ra một phương pháp sạc cảm ứng phổ quát giúp các thiết bị điện tử không còn bị giới hạn bởi các ứng dụng độc quyền.

Mặc dù Qi đã trở thành chuẩn sạc không dây cho smartphone và các thiết bị khác, vẫn còn một số tiêu chuẩn sử dụng quy trình khác và không tương thích với Qi, như Powermat (PMA). Powermat chủ yếu được sử dụng trong một số trạm sạc công cộng nhưng không phổ biến như công nghệ Qi.

Hiện nay, công nghệ sạc đã phát triển đến mức có thể đạt được khả năng sạc không dây thực sự, cho phép sạc thông qua các bề mặt như gỗ, nhựa hoặc kính, với bộ sạc được giấu kín bên dưới. Thiết bị cần sạc chỉ cần được đặt lên bề mặt đó, và năng lượng sẽ được truyền từ bộ sạc qua mặt bàn hoặc mặt phẳng làm việc.