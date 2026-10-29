Chiếc MacBook Pro đắt nhất của Apple có giá gần 380 triệu đồng

Apple vừa công bố phiên bản MacBook Pro được thiết kế lại với nhiều tính năng mới hấp dẫn, trong đó các điểm nhấn của sản phẩm có thể kể đến như thiết kế mỏng nhẹ hơn, màn hình OLED cảm ứng và loại bỏ phần notch gây khó chịu trước đây. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chi trả nhiều hơn cho những cải tiến này, bao gồm cả logo Apple phát sáng ở mặt sau.

Người dùng có nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau khi chọn mua MacBook Pro PROLED 16 inch ẢNH: APPLE

Giá bán cho phiên bản MacBook Pro PROLED XDR 16 inch với cấu hình tối ưu nhất lên tới 14.549 USD. Sản phẩm này được trang bị chip xử lý mạnh mẽ nhất của Apple, cùng với bộ nhớ tối ưu. Đặc biệt, phiên bản này còn có lớp kính nano-texture trên màn hình giúp giảm phản chiếu và chói lóa.

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Về cấu hình, MacBook Pro mới sở hữu chip M5 Max với CPU 18 nhân và GPU 40 nhân, RAM lên đến 128 GB và dung lượng lưu trữ tối đa 16 TB. Apple cũng sẽ tặng kèm bộ sạc 140W trong hộp, giúp người dùng không cần phải mua riêng.

Nếu không muốn thanh toán một lần cho cấu hình mạnh mẽ nhất của MacBook Pro PROLED XDR 16 inch, Apple cung cấp tùy chọn trả góp qua thẻ Apple Card, bắt đầu từ 1.212 USD mỗi tháng trong vòng một năm. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thuê sử dụng sản phẩm thông qua chương trình Apple Upgrade Program với mức phí khoảng 332 USD mỗi tháng trong 36 tháng. Đối với gói 24 tháng, khoản thanh toán hằng tháng sẽ tăng lên 468 USD.

Apple vẫn tiếp tục cung cấp các mẫu MacBook Pro thông thường với kích thước 14 inch và 16 inch, sử dụng chip M5 Pro và M5 Max. Ngoài ra, công ty cũng vừa giới thiệu phiên bản cấp thấp hơn của MacBook Pro với chip xử lý M6 hoàn toàn mới. Được biết, giá khởi điểm của MacBook Pro PROLED XDR 14 inch là 80 triệu đồng, trong khi phiên bản thông thường là 55 triệu đồng.