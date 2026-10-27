Apple đưa ra lý do người dùng iPhone cần cập nhật ngay iOS 27.2

iOS 27.2 hiện có sẵn cho tất cả các mẫu iPhone tương thích kể từ iPhone 11 và iPhone SE 2. Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật này là việc mở rộng khả năng của Siri AI sang nhiều ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Bản cập nhật có dung lượng khoảng 11,18 GB trên iPhone 16 Pro Max đang chạy iOS 27.0.1 ẢNH: K. VĂN

Bên cạnh đó, iOS 27.2 cũng bổ sung các cấu hình mới cho ứng dụng Apple TV, biểu tượng và thương hiệu mới cho Apple Music, cùng với hỗ trợ các đề xuất AI (trí tuệ nhân tạo) trong ứng dụng Tin nhắn, giúp người dùng thực hiện các thao tác nhanh chóng trong các ứng dụng như Lịch và Nhắc nhở. Riêng tại EU, iOS 27.2 giới thiệu một lời nhắc mở rộng thay thế cho tính năng App Tracking Transparency (ATT).

Đặc biệt với iPhone Duo, iOS 27.2 mang đến những cải tiến cho Siri, cho phép ghi nhớ ngữ cảnh từ các tương tác trước đó và hỗ trợ Apple Pencil. Tính năng Gợi ý trong Tin nhắn cũng được giới thiệu giúp người dùng thực hiện các hành động nhanh chóng dựa trên ngữ cảnh cuộc trò chuyện.

Hơn 160 lỗ hổng bảo mật được khắc phục bởi iOS 27.2

Đáng chú ý, Apple cho biết đã khắc phục hơn 160 lỗ hổng bảo mật thông qua iOS 27.2, do đó người dùng được khuyến cáo nên cài đặt bản cập nhật này càng sớm càng tốt.

Trong số các lỗ hổng được sửa chữa, có một lỗ hổng trong Apple Intelligence cho phép kẻ tấn công từ xa truy cập dữ liệu nhạy cảm, cùng với một lỗi trong tính năng Hide My Email có thể làm lộ địa chỉ email thật của người dùng.

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iOS 27.2 cũng bao gồm hơn 30 bản sửa lỗi cho WebKit và khoảng 15 lỗi liên quan đến kernel. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu Calif, nổi tiếng với việc jailbreak iPhone Duo vào ngày ra mắt, đã xác nhận "hầu hết" các lỗ hổng mà họ đã sử dụng cho jailbreak đều đã được khắc phục trong iOS 27.2.

Mặc dù Apple không công bố có bất kỳ lỗ hổng nào đang bị khai thác, nhưng việc công khai thông tin về các lỗ hổng này có thể khiến các thiết bị chưa được cập nhật dễ bị tấn công. Số lượng các bản sửa lỗi bảo mật trong các bản cập nhật iOS ngày càng tăng do các mô hình AI ngày càng trở nên hiệu quả hơn trong việc phát hiện lỗ hổng. Anthropic Research đã được ghi nhận tham gia ba bản sửa lỗi, trong khi bốn bản sửa lỗi khác có sự tham gia của OpenAI.

Người dùng có thể tải xuống iOS 27.2 thông qua giao thức OTA bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Ngoài ra, Apple cũng đã phát hành iOS 26.7.2 với các bản cập nhật bảo mật nhằm bảo vệ người dùng một số iPhone thế hệ cũ không thể cập nhật lên iOS 27.