‘Hậu Guardiola’ có thể là một thời khó khăn với Man.City

Công việc khó nhất trong bóng đá đỉnh cao

Không ít tờ báo chọn phát biểu của hậu vệ Josko Gvardiol làm điểm khởi đầu cho thời kỳ mới mà Manchester City (Man.City) đang bước vào - Man.City dưới tay HLV Enzo Maresca. Gvardiol nói: "Maresca là sự lựa chọn hoàn hảo để thay thế Guardiola".

Đại khái Gvardiol tỏ ra rất tự tin. Anh ca ngợi tân HLV và nói về bầu không khí hào hứng trong nội bộ Man.City ở những ngày đầu tập luyện dưới thời Maresca. Anh tỏ ra khâm phục triết lý của Maresca và nhấn mạnh mức độ chuyên môn rất cao khi Man.City chuẩn bị bước vào mùa bóng 2026-2027.

Vốn dĩ Maresca đã phải chấp nhận một công việc khó nhất trong bóng đá đỉnh cao, khi ký hợp đồng 3 năm với Man.City. Làm sao để thay thế Pep Guardiola? Quả đất vẫn quay, và quả bóng vẫn phải lăn khi Guardiola ra đi, thế thôi. Chứ câu trả lời hẳn nhiên là "không thể thay thế Guardiola" theo nghĩa lặp lại được thành công của HLV này. Xem ra, Gvardiol đã vô tình tạo thêm áp lực không cần thiết khi ca ngợi Maresca là "chọn lựa hoàn hảo", làm cho công việc khó nhất lại càng trở nên khó hơn.

HLV Enzo Maresca đối diện nhiều áp lực khi thay HLV Guardiola ảnh: AFP

Từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời, chỉ có một sự thống trị đủ để so sánh với Man.City trong "kỷ nguyên Guardiola", đó là sự thống trị của M.U dưới thời HLV Alex Ferguson. Sau khi chia tay huyền thoại Ferguson thì M.U thất bại ngay trận đầu tiên (đá giao hữu, thua đội Thai All-Star-XI). Tất nhiên, đấy chỉ là chi tiết tham khảo. Thực chất của vấn đề là tân HLV M.U khi ấy, David Moyes, đã không trụ được đến hết mùa bóng đầu tiên. Vấn đề của M.U khi ấy cũng tương tự Man.City lúc này. Giống như Guardiola, Ferguson thuộc mẫu HLV không thể thay thế.

Từ đó đến nay, M.U chưa bao giờ trở lại được ngôi vô địch giải Ngoại hạng. Thậm chí có nhiều thời điểm M.U đã "rớt xuống tận đáy". Không thể nói chắc rằng Man.City ở thời kỳ "hậu Guardiola" cũng như vậy. Nhưng có lẽ, không nên nói đến "sự "hoàn hảo", như cách tự lên dây cót của Gvardiol.

Còn chưa biết Man.City chơi như thế nào

Trên nguyên tắc, tiền vệ Rodri phải được xem là nhân tố quan trọng nhất trong toàn bộ lối chơi của Man.City. Mở rộng vấn đề thì việc nhận định cách chơi của Man.City phải xuất phát từ câu hỏi hàng tiền vệ gồm những ai, chơi như thế nào?

Ngay lúc này, bản thân Gvardiol, hay bất cứ ai trong nội bộ Man.City, đều không thể trả lời câu hỏi vừa nêu. Một mặt, Rodri đang chấn thương, sẽ phải vắng mặt khá lâu (còn có khả năng anh phải phẫu thuật để trị dứt điểm chấn thương ở lưng). Mặt khác, cũng chưa biết tương lai của Rodri nằm ở đâu, khi anh đang được kết nối với khả năng chuyển nhượng sang Real Madrid.

Hồi Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, Rodri được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng chấn thương dai dẳng khiến anh thi đấu không nhiều trong mùa bóng ngay sau đó, và Man.City mất ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh về tay Liverpool. Bây giờ, Rodri lại phải nghỉ dài hạn vì chấn thương sau khi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất và cùng đồng đội Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Chưa có câu trả lời về thời điểm Rodri có thể trở lại sân cỏ.

Khi World Cup 2026 chỉ vừa bắt đầu, và dĩ nhiên HLV Enzo Maresca chưa bắt tay vào việc, thì Man.City đã mua Elliot Henderson với bản hợp đồng kỷ lục 116 triệu bảng (Henderson trở thành cầu thủ Anh đắt nhất lịch sử ở thời điểm ấy). Không thể mua Henderson với giá kỷ lục mà lại không dùng anh như một mắt xích quan trọng. Vậy sự kết hợp Rodri - Henderson sẽ như thế nào? Hoặc có hay không sự kết hợp ấy?

Ngoài Henderson, các tiền vệ giữa sân khác của Man.City đều đang bị "đặt dấu hỏi" ngay lúc này. Nhược điểm của Nico Gonzalez là khả năng tấn công. Mateo Kovacic mùa trước thi đấu không nhiều. Tijjani Reijnders thiếu "chất thép", và phong độ xuống dần trong mùa vừa qua. Phil Foden đã dạt ra ghế dự bị. Rayan Cherki không có tầm ảnh hưởng quan trọng.

Tương lai của Man City cũng đang mơ hồ như vậy?