Ngoại hạng Anh trước mùa bóng đáng xem

N HÀ NHÀ THAY TƯỚNG

Man.City, Liverpool và Chelsea đồng loạt bước vào mùa bóng mới với một gương mặt mới trên ghế HLV trưởng. HLV của Tottenham và M.U không hẳn là mới, nhưng họ cũng chỉ vừa xuất hiện vào giữa hoặc cuối mùa bóng vừa qua. Như vậy, trong hàng ngũ "Big 6" có đến 5 đội đã thay HLV so với thời điểm bắt đầu mùa trước.

HLV Roberto De Zerbi đến Tottenham và chấp nhận "đi dây" trong 7 vòng đấu cuối mùa vừa qua. Trong tình thế "thập tử nhất sinh", Tottenham trụ hạng thành công. Và bây giờ người hùng De Zerbi được cấp ngân sách dồi dào để rộng tay mua sắm trước mùa bóng mới.

HLV Carrick hứa hẹn giúp M.U thành công Ảnh: AFP

Michael Carrick cũng chỉ đến M.U từ giữa mùa trong vai HLV tạm quyền. Ngoạn mục thay, ông kéo một M.U đã lụn bại lên đến vị trí số 3 chung cuộc. Bây giờ, Carrick là HLV chính thức, đem lại cho giới hâm mộ M.U những hy vọng mới.

Đấy là những trường hợp đang vươn lên trong hàng ngũ "đại gia" của bóng đá Anh. Ở chiều hướng ngược lại, Liverpool và Chelsea là hai trường hợp thất bại điển hình mùa vừa qua. Liverpool đưa HLV Andoni Iraola về thay Arne Slot, còn Chelsea chọn tân HLV Xabi Alonso. HLV từng bị Chelsea sa thải trong mùa vừa qua là Enzo Maresca giờ lại dẫn dắt Man.City, sau khi đội này chia tay HLV Pep Guardiola.

Tóm lại, trong hàng ngũ "Big 6" thì Mikel Arteta (Arsenal) là HLV duy nhất vẫn đang ổn định vị trí so với thời điểm đầu mùa bóng trước.

Người ta chỉ có thể kỳ vọng (hoặc ngờ vực), chứ rất khó nhận định điều gì cụ thể khi một đội mạnh thay HLV. Đội bóng sẽ phải bổ sung, thay thế cầu thủ phù hợp với quan điểm, triết lý của HLV mới. Mặt khác, một HLV đang lên phơi phới chưa chắc sẽ thành công khi thay đổi môi trường bóng đá. HLV Ruben Amorim là một trường hợp điển hình, tự làm tan vỡ thương hiệu của mình khi đến M.U.

Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, ít ra là phải đến tận đợt nghỉ "FIFA Days" đầu tiên trong mùa bóng mới (cuối tháng 9, đầu tháng 10) để xem các đại gia Ngoại hạng Anh thi thố ra sao dưới tay HLV mới.

M ỘT KỶ NGUYÊN LỚN ĐÃ KHÉP HẲN ?

Làm sao thay thế Guardiola? Quá khó, nếu không muốn nói là không thể. Cả một kỷ nguyên rực rỡ nhất trong lịch sử Man.City có thể đã khép hẳn lại, khi HLV "tượng đài" này rút lui vào cuối mùa trước. Từ nay, sẽ không còn cảnh Man.City đua với phần còn lại của bóng đá Anh, như hình ảnh quen thuộc suốt chục năm qua.

Chỉ có một đội thi thoảng thách thức được quyền lực của Man.City trong những năm gần đây. Đó là Liverpool (chứ không phải Arsenal, dù đội này lên ngôi vô địch mùa trước, sau 3 lần liên tiếp về nhì). Nhưng Liverpool cũng đã chấm dứt kỷ nguyên hào hùng riêng của họ ở thời điểm chia tay HLV Juergen Klopp.

Trước Man.City của Guardiola, bóng đá Anh có M.U của HLV Alex Ferguson. Và khi M.U thống trị giải Ngoại hạng Anh đến mức độ được cho là vô đối, thì Arsenal của HLV Arsene Wenger là đối thủ cạnh tranh duy nhất đáng kể. Sau này có thêm Chelsea trong kỷ nguyên Roman Abramovich thách thức M.U. Nhưng khi Chelsea vươn lên thì Arsenal lại thoái trào.

Người ta cứ việc đặt ra "Big 4", rồi sau này là "Big 6", nhưng trên thực tế thì chưa bao giờ giải Ngoại hạng Anh có đến 3 "ông lớn" thật sự ngang hàng với nhau trong cuộc đua giành chức vô địch. Bây giờ, đang có đến… 6 đội cân sức ở xuất phát điểm. Arsenal là ĐKVĐ, nhưng gần 100 năm đã trôi qua kể từ khi Arsenal bảo vệ được chức vô địch Anh.